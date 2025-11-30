Chivas se hundió: Chicharito falla penal y la ‘Hormiga Atómica’ ni juega; Cruz Azul avanza

EL ÚLTIMO CLAVO EN SU ATAÚD. Javier Hernández decepciona a la afición Chiva y les falla a la hora de la verdad. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

EL PENAL QUE SENTENCIÓ A CHIVAS

El partido estaba para Guadalajara. Al minuto 86, el árbitro marcó penal por falta sobre Santiago Sandoval. Javier “Chicharito” Hernández, histórico goleador, tomó el balón con la oportunidad de poner el 3-2 y acercar a su equipo a la semifinal.Pero el delantero voló su disparo, confirmando que a sus 37 años tiene poco que aportar como figura decisiva. El error lo convirtió en el villano del partido.

LA AUSENCIA QUE PESÓ: LA ‘HORMIGA ATÓMICA’ FUERA POR LESIÓN

Antes del silbatazo inicial, Armando González, apodado la “Hormiga Atómica”, se lesionó en el calentamiento y quedó fuera del duelo.Su baja obligó a Gabriel Milito a improvisar con Cade Cowell, quien abrió el marcador al minuto 8, pero no pudo sostener la ventaja.

CRUZ AZUL, REACCIÓN Y GOLPE FINAL

La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, remontó con goles de Gabriel Fernández, Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez, este último en tiempo agregado para sellar el 3-2 definitivo.Con el triunfo, Cruz Azul enfrentará a Tigres en semifinales, equipo que goleó 5-0 a Tijuana y ganó la serie por global de 5-3.

ASÍ QUEDARON LAS SEMIFINALES DEL APERTURA 2025

Cruz Azul vs Tigres Toluca vs Monterrey

Toluca eliminó a Juárez con global de 2-1, mientras que Monterrey dejó fuera al América con marcador global de 3-2.