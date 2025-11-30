El catalán se impone en el Campeonato de la PGA Australiana y se consolida como una de las grandes promesas del golf español.

PROMESA ESPAÑOLA Formado en la Universidad de Arizona State, Puig aspira a combinar ambos circuitos para clasificarse a los grandes torneos y soñar con la Copa Ryder.

Un triunfo histórico en Brisbane

El español David Puig, de 23 años, logró este domingo su primer título en el DP World Tour al ganar el Campeonato de la PGA Australiana en el Royal Queensland Golf Club de Brisbane. Con una tarjeta final de 66 golpes y un acumulado de -18, Puig se convirtió en el segundo español en inscribir su nombre en el palmarés del torneo, después de Severiano Ballesteros en 1981.

SOLIDEZ Y CARÁCTER EN LA ÚLTIMA RONDA

Partiendo como colíder, Puig firmó cinco birdies, tres de ellos en los primeros cuatro hoyos, para tomar el control del torneo y resistir la presión hasta el final. El chino Wenyi Ding terminó segundo con -16, mientras que el castellonense Josele Ballester cerró en la décima posición con -11.

DE LIV A LA ÉLITE EUROPEA

Puig, actual jugador del equipo Fireballs en la LIV Golf League que capitanea Sergio García, suma este título a sus dos victorias en el circuito asiático (Singapur 2023 y Malasia 2024). Este triunfo marca su debut como miembro de pleno derecho del DP World Tour, lo que le permitirá sumar puntos para el ranking mundial, ausentes en la liga saudí

RANKING MUNDIAL ACTUALIZADO

Según la Official World Golf Ranking (OWGR), tras su victoria en Australia, David Puig ocupa el puesto 172 del mundo, con un promedio de 0.8788 puntos y un total de 35.15 puntos acumulados en 40 eventos. Su mejor posición histórica fue el 87º en enero de 2025.

Top 10 del ranking mundial (noviembre 2025)

Scottie Scheffler (EE.UU.) – 17.87 pts Rory McIlroy (Irlanda del Norte) – 10.13 pts Xander Schauffele (EE.UU.) – 5.87 pts Tommy Fleetwood (Inglaterra) – 5.86 pts Russell Henley (EE.UU.) – 5.39 pts J.J. Spaun (EE.UU.) – 4.97 pts Robert MacIntyre (Escocia) – 4.95 pts Justin Thomas (EE.UU.) – 4.84 pts Ben Griffin (EE.UU.) – 4.83 pts Justin Rose (Inglaterra) – 4.23 pts.

OBJETIVO: MAJORS Y RYDER CUP

Formado en la Universidad de Arizona State, la misma que vio crecer a Jon Rahm, Puig aspira a combinar ambos circuitos para clasificarse a los grandes torneos y soñar con la Copa Ryder. Su victoria se suma al reciente éxito de Ballester en el Saudi International, confirmando el auge de una nueva generación española junto a Ángel Ayora.