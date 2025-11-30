Verstappen sacude el Mundial y Sainz logra un podio épico en Catar

SE IMPONE. El neerlandés dio una muestra de su calidad.

El Gran Premio de Catar cambió el guion del Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen se impuso con autoridad tras una carrera marcada por la estrategia y el safety car en la vuelta 7, que alteró todas las previsiones.El piloto de Red Bull aprovechó el caos en boxes para tomar el control y superar a Oscar Piastri (McLaren), segundo, y a Carlos Sainz, que firmó un podio heroico con Williams.

MCLAREN, VÍCTIMA DE SU PROPIO PLAN

La escudería británica apostó por mantener pista tras el incidente entre Hulkenberg y Gasly, pero el desgaste de neumáticos les pasó factura.Lando Norris, líder del campeonato, terminó cuarto tras perder posiciones en el baile de paradas y solo pudo recuperar sobre Kimi Antonelli en las últimas vueltas.

CLASIFICACIÓN AL ROJO VIVO

Con este resultado, el título se decidirá en Abu Dabi (7 de diciembre):

Lando Norris – 408 pts

– 408 pts Max Verstappen – 396 pts

– 396 pts Oscar Piastri – 392 pts

Solo 16 puntos separan a los tres aspirantes, lo que promete un desenlace histórico.

Sainz y Alonso, protagonistas españoles

Carlos Sainz resistió la presión y aprovechó la estrategia para subir al tercer escalón del podio, mientras Fernando Alonso terminó séptimo tras una carrera complicada, marcada por un trompo y problemas de ritmo.

TOP 10 EN LUSAIL