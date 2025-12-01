Liga MX: Así se jugarán las semifinales del Apertura 2025

Semifinales Liga MX | Apertura 2025 Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey se mantienen en la carrera por el título este semestre en el futbol mexicano tras superar los cuartos de final.

Después de un fin de semana lleno de emociones, el futbol mexicano de la Liga MX ya tiene a sus cuatro flamantes semifinalistas del Apertura 2025. Los campeones vigentes, Toluca, se mantienen en la carrera y con el sueño del bicampeonato. Por su parte, Rayados de Monterrey fue el único equipo de la parte !baja" de la liguilla que logró meterse a esta instancia, dejando fuer al América después de haber estado en cuatro finales de forma consecutiva. Así se disputará la antesala de la gran final de este torneo.

Semifinales definidas | Liga MX, Apertura 2025

Semifinales Liga MX | Apertura 2025 La liga hizo oficial las fechas y horarios de los cuatro partidos que definirán a los finalistas de este torneo.

Toluca (1) vs (5) Monterrey

El primer finalista de este torneo se definirá entre los Diablos y los Rayados. Los campeones vigentes se mantienen como los rivales a vencer luego de derrotar sin grandes complicaciones a un debutante FC Juárez en la instancia de cuartos de final. El equipo de Antonio Mohamed mantiene la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa por haber ocupado el primer lugar de la clasificación general durante la fase regular del torneo.

Los dirigidos por Domenec Torrent continúan su camino en esta liguilla luego de un gol de último minuto en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. Ahora, tendrán que mantener el buen momento frente a su ex entrenador, Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien también ya sabe lo que es ser campeón del futbol mexicano con ‘La Pandilla’.

Tigres (2) vs (3) Cruz Azul

Los de la UANL consiguieron una histórica remontada en la cancha del ‘Volcán’ luego de haber perdido 3-0 en La Frontera. El equipo de Guido Pizarro se impuso a Gilberto Mora y compañía luego de un recital ofensivo el fin de semana para ponerse en la siguiente fase. El entrenador argentino ya sabe lo que es ser campeón con este equipo como jugador, pero ahora, le falta hacerlo en el puesto de director técnico.

Cruz Azul y su sorprendente invicto en la cancha del Estadio Olímpico Universitario continúa ilusionando a su afición. Los celeste volvieron a obtener un triunfo en CU que ya los tiene de nueva cuenta dentro de los cuatro mejores del torneo en lo que es apenas el primer torneo de Nicolás Larcamón como entrenador del equipo capitalino. Ya con el América fuera, las posibilidades podrían incrementar de forma importante para ‘La Máquina’.