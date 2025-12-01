Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho, fuera de Pumas para el Clausura 2026

El Club Universidad Nacional anunció la salida del Dr. Miguel Mejía Barón, quien deja el cargo de vicepresidente deportivo, así como de Eduardo Saracho, exdirector de estrategia deportiva.

La reestructuración de Pumas se anunció tras la eliminación del equipo en el Play-In de la Liga MX frente a Pachuca.

Adiós de Pumas a Mejía Barón y Eduardo Saracho para el siguiente torneo

De cara a la Clausura 2026, Pumas anuncio mediante un comunicado, este 1.º de diciembre, la renuncia de su vicepresidente deportivo; Miguel Mejía Barón, quien ocupó el puesto desde septiembre de 2021.

De manera simultánea, el Club, informó la salida de su director de estrategia deportiva, Eduardo Saracho, quien llegó a Pumas en 2023, y cuyo fin de contrato fue de común acuerdo.

Esto ocurre luego de la eliminación por marcador de 3-1 frente al Pachuca, equipo que avanzó a los cuartos de final de La Liga MX.

El club cierra un ciclo en el área deportiva de la institución, ya que tanto Mejía Barón, como Saracho, fueron pieza clave en la planeación, estrategia y estilo de juego de Pumas.

Pumas prepara al sucesor en la vicepresidencia deportiva rumbo al Clausura 2026

Tras el anuncio de la salida de Mejía Barón —quien, además de fungir como vicepresidente deportivo, tuvo un paso por el club como jugador, entrenador y directivo—, el Club Universidad Nacional ya prepara a quien será su reemplazo para la Clausura 2026 de la Liga MX, que comenzara el 9 de enero del próximo año.