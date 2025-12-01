ESTRATEGA. Antonio Mohamed, el Diablo Mayor. (Ulises Naranjo)

Están listas las semifinales de la Liga MX con los dos equipos regios dentro, y el gran favorito, Toluca, apenas comienza a tomar ritmo con la incorporación de Cruz Azul.

Con la eliminación del América en cuartos de final terminaron dos años de dominio de las Águilas traducidos en cuatro finales consecutivas y tres títulos.

Junto con este fin de etapa, también parece que a Jardine se le acabó la magia.

El entrenador americanista había hecho maravillas con su plantel, convirtió buenos jugadores en figuras de la liga y rotó a sus jugadores para que todos estuvieran en su mejor nivel. No hubo una sola figura del América, fueron varias, y si un torneo alguno no estaba, su suplente llenaba perfectamente el hueco.

JARDINE TIENE MUCHO CRÉDITO… MUCHO

Este semestre las lesiones pesaron demasiado y nunca pudo recuperar el mejor nivel de varias de sus figuras. Intentó con diferentes nombres en posiciones que parecían ocupadas y nunca llegó a mostrar lo que en anteriores torneos.

Me parece increíble que una parte del americanismo pida su dimisión. Jardine tiene mucho crédito, mucho, y seguramente este receso largo les servirá para replantearse temas que los hagan estar nuevamente en la parte alta. Necesitan cambios y el ciclo de varios jugadores ha terminado.

HEMOS VISTO UNA BUENA LIGUILLA

No ha decepcionado la liguilla en su primera etapa, con grandes volteretas y drama en varios frentes, polémica arbitral y, sobre todo, mejor futbol que el del torneo regular.

En semifinales están los mejores, los que lo han merecido, más allá de polémicas arbitrales, pero mi favorito para campeón, aun es Toluca.