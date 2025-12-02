Cruz Azul vs Tigres semifinal ida: precio de los boletos para el Estadio Olímpico Universitario

Las Semifinales del Apertura 2025 abrirán con el encuentro de ida entre los Cementeros y los Regiomontanos este 3 de diciembre, en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, actual casa de La Máquina, donde se espera una gran entrada.

¿Qué precios tendrán los boletos para Semifinal de Ida?

Los boletos para este partido ya están a la venta y presentan una amplia variedad de precios según la zona. Las localidades más accesibles, como Cabecera Sur y Planta Baja General, tienen un costo de 640 pesos, mientras que las zonas altas como el Pebetero están en 740 pesos. Otros espacios como Palomar General se ubican en 815 pesos, y las áreas más exclusivas —Platea y Palcos— alcanzan los 1,500 pesos. Se deben considerar además los cargos por servicio.

¿Dónde ver el partido Cruz Azul vs Tigres?

Para quienes no puedan asistir al estadio, el compromiso será transmitido por Canal 5, TUDN y VIX Plus, en punto de las 19:00 horas, ofreciendo varias opciones para seguir la primera parte de esta serie que definirá al primer finalista del torneo. La expectativa es alta debido al historial competitivo entre ambas escuadras y a su desempeño reciente.

¿Cómo llegan los equipos?

Cruz Azul llega motivado tras dejar fuera a Chivas en los cuartos de final, mostrando un ataque productivo y una mejoría notable durante la fase final. El equipo ha encontrado estabilidad jugando en CU, donde la afición celeste ha sido determinante en los partidos clave.

Tigres, por su parte, mantiene su carácter de equipo experimentado en liguillas, respaldado por un desempeño ofensivo sólido durante todo el torneo. Además, los felinos cuentan con una ventaja histórica en duelos directos de eliminación contra Cruz Azul, habiendo superado a La Máquina en cuatro de seis series previas.

En cuanto al historial general, ambos clubes se han enfrentado más de medio centenar de veces, con números muy parejos: Cruz Azul suma 20 triunfos, Tigres 18 y el resto han sido empates. No obstante, en fases definitivas Tigres suele imponerse, aunque Cruz Azul presume haber ganado la única final que han disputado entre sí.

Con dos equipos que destacan por su capacidad ofensiva y un contexto de alta exigencia, la ida se perfila como un partido cerrado y estratégico. Cruz Azul intentará aprovechar su localía, mientras que Tigres buscará encaminar la serie con su habitual temple en estas instancias. Un detalle, un error o un acierto podría marcar la diferencia en un duelo donde ninguno querrá ceder terreno.