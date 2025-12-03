Ángel Correa salva a Tigres con empate ante Cruz Azul en la semifinal

TRABADO. Omar Campos (i) de Cruz Azul disputa el balón con Jesús Garza de Tigres. (José Méndez/EFE)

El argentino Ángel Correa convirtió este miércoles el gol que le dio al Tigres UANL un empate 1-1 frente a Cruz Azul en la ida de la semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX.

Correa anotó por los felinos y el uruguayo Gabriel Fernández igualó para los celestes. El resultado favorece a Tigres, que con otro empate en el juego de vuelta avanzará a la final por haber terminado mejor en la fase regular.

PRIMER TIEMPO SIN EMOCIONES Y SEGUNDO CON DRAMA

Las emociones llegaron tarde. En el minuto 2, Tigres rozó el gol con un remate de Correa que detuvo Andrés Gudiño, y después Fernando Gorriarán estrelló el balón en el poste. Tras eso, ambos equipos se enredaron en la media cancha.

En la segunda parte, el partido se abrió. Nahuel Guzmán salvó a Tigres ante un disparo de Lorenzo Faravelli, y Juan Brunetta falló una clara en el área. Cruz Azul respondió con un remate de Rodolfo Rotondi que también detuvo Guzmán.

GOL DE CORREA Y REACCIÓN CELESTE

En el 61, Correa adelantó a Tigres con un derechazo tras pase del brasileño Rómulo. Los felinos se replegaron, pero en el 76, Fernández empató de penalti para Cruz Azul.

Tigres tuvo la última en el 89, pero Correa disparó desviado. El sábado se jugará la vuelta en el Estadio Universitario, donde Tigres parte con ventaja.

¿QUIÉN ESPERA EN LA FINAL?

El ganador enfrentará al mejor entre Toluca y Monterrey, que disputan su serie en el Estadio BBVA, donde milita el español Sergio Ramos.