Oscar Piastri cederá su asiento a Pato O’Ward en la FP1 del GP de Abu Dhabi

Práctica libre 1. El piloto mexicano Patricio O'Ward tendrá en Abu Dhabi la última oportunidad e subirse a un McLaren en la temporada. (Foto especial)

En el Gran Premio de Abu Dhabi, Oscar Piastri no participará en la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, como consecuencia de las cuatro sesiones FP1 que cada equipo debe reservar para un piloto joven.

El australiano cederá el volante al mexicano Pato O’Ward en la primera hora de entrenamientos del viernes. Anteriormente lo había hecho con Alex Dunne en Monza. Su compañero de equipo Lando Norris, líder del campeonato y favorito al título, ya había cedido su asiento en dos ocasiones, a Alex Dunne en Spielberg y después a Pato O’Ward en México.

En Red Bull, Yuki Tsunoda estará ausente de FP1 en favor de Arvid Lindblad, el futuro titular de Racing Bulls. A principios de temporada, el piloto japonés cedió su asiento al británico en Silverstone.

Max Verstappen, por su parte, ya completó las dos sesiones dejando pilotar a Ayumu Iwasa en Bahréin, y de nuevo a Arvid Lindblad en México.

Así, en las primeras sesiones de entrenamientos libres en Yas Marina, Oscar Piastri será un espectador, mientras que los dos primeros del campeonato, Lando Norris y Max Verstappen, podrán ponerse manos a la obra durante el resto del fin de semana.

Además de los mencionados en McLaren y Red Bull, Jak Crawford y CianShields estarán en acción en Aston Martin, Paul Aron en Alpine, Ryo Hirakawa en Haas, Ayumu Iwasa en Racing Bulls y Luke Browning en Williams.