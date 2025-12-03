Scottie Scheffler es favorito en las apuestas para ganar el Hero World Challenge

Busca cierre dorado de temporada. Scottie Scheffler será el foco de atención esta semana en el Albany Golf Course en las Bahamas. (Foto especial)

Scottie Scheffler es uno de los favoritos en las apuestas esta semana para obtener su tercer triunfo consecutivo en el torneo Hero World Challenge, que solo convoca a 20 de los mejores jugadores del mundo y que se juega a partir de este jueves en Bahamas.

El número 1 del mundo quedó subcampeón en el Albany Golf Course en 2021 y 2022, posteriormente triunfó en 2023 y 2024, ganando por tres y seis golpes, respectivamente.

El golfista estadounidense llega en buen estado de forma: seis victorias, que incluye dos campeonatos importantes, en sus últimas 12 participaciones, y ganó en el Procore Championship la última vez. Su cuota de +140 sin duda refleja todas esas buenas cualidades.

Robert MacIntyre (+1200) es el siguiente en la lista tras una exitosa participación en cuatro eventos del DP World Tour, que incluyó una victoria en el Alfred Dunhill Links Championship. También terminó T9 en Abu Dhabi y T8 en el DP World Tour Championship.

Cameron Young completa el Top 3 con una cuota de 12/1 tras ganar el Wyndham Championship en agosto. Ha participado en cuatro torneos desde entonces y nunca ha terminado por debajo del undécimo puesto, el jugador también está en plena forma.

El torneo en Bahamas marca el regreso de Keegan Bradley, quien habló del impacto de la derrota de Estados Unidos en la Ryder Cup como capitán. “Probablemente el momento más oscuro de mi vida”, dijo. “Es decir, no sé cómo describirlo de otra manera”. Bradley dijo que ha salido poco a poco de esa oscuridad en las últimas semanas.

El cuadro del Hero World Challenge se completa siguiendo la lista de los mejores jugadores del OWGR. Es un cuadro de élite por esa razón, pero también significa que las implicaciones del evento para el estatus son mínimas.