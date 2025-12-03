¿Y Jorge Campos? Lista de estrellas que sacarán las bolitas en sorteo del Mundial 2026

Lista de estrellas que sacarán las bolitas en sorteo del Mundial 2026 Hasta el momento, ningún mexicano... (EFE y X: Shaquille O’Neal)

La FIFA anunció las estrellas que participarán en el sorteo final para conocer la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026, dónde Canadá, Estados Unidos y México serán anfitriones.

El evento tendrá lugar este viernes 5 de diciembre, en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington, Estados Unidos.

Por primera vez en la historia, la ceremonia estará encabezada por figuras de distintos deportes ajenos al futbol, y hasta ahora, ningún mexicano...





Lista de estrellas que sacarán las bolitas en sorteo del Mundial 2026

Entre las personalidades encargadas de sacar las bolitas que definirán los grupos del Mundial 2026 destacan figuras de máximo nivel deportivo.

Tom Brady, leyenda del futbol americano y siete veces campeón del Super Bowl, formar parte de la lista de invitados especiales, junto a Shaquille O’Neal, uno de los exbasquetbolistas más imponentes e icónicos en la historia de la NBA.

En el evento de este 5 de diciembre, estará Wayne Gretzky, “The Great One”, considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos.

Su carrera abarca 20 temporadas, con cuatro Stanley Cups y nueve Trofeos Hart como Jugador Más Valioso.

Para completar la lista se suma Aaron Judge, superestrella de los Yankees y una de las figuras más mediáticas de las Grandes Ligas.

El pelotero expresó su entusiasmo por participar en un evento mundialista, especialmente por su cercanía y gusto por el futbol.

¿Y México? Ningún representante confirmado para el sorteo final del Mundial FIFA 2026

A pesar de que México es uno de los países anfitriones del Mundial 2026, no tendrá representación en el sorteo.

Esta situación generó molestia entre aficionados mexicanos, quienes esperaban la participación de alguna figura nacional.

El nombre más mencionado es el de Jorge Campos, ícono del futbol mexicano y figura constante en Copas del Mundo. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado su participación en la ceremonia.





Conductores del sorteo para definir la fase de grupos del Mundial 2026

La conducción estará a cargo del exdefensa inglés Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United, y la presentadora británica Samantha Johnson, quien ha participado anteriormente en ceremonias del Mundial Qatar 2022 y el Mundial de Clubes, consolidándose como una de las voces recurrentes de estos eventos globales.

Una edición con reglas particulares

Este sorteo también presenta novedades: España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de semifinales, debido a un nuevo formato tipo “cuadro de tenis” que busca premiar a las selecciones mejor posicionadas históricamente.

La ausencia de mexicanos en un evento tan simbólico, pese a ser país anfitrión, ha provocado un fuerte debate en redes sociales. Aún queda esperar si la FIFA anuncia cambios de último momento.