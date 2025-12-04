Berterame le da ventaja a Monterrey sobre Toluca en la semifinal

EL ANOTADOR. Gol clave y ventaja para Rayados. (Miguel Sierra/EFE)

El argentino Germán Berterame, quien busca ser considerado por México para el próximo Mundial, anotó el gol que le dio al Monterrey una victoria 1-0 sobre Toluca en la ida de la semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX.

Con este resultado, los Rayados, equipo donde milita el español Sergio Ramos, sólo necesitan empatar el sábado en la vuelta para avanzar a la final.

PRIMER TIEMPO CON DOMINIO REGIO

Monterrey salió a imponer condiciones en el Estadio BBVA ante un Toluca disminuido por la ausencia de Alexis Vega, pieza clave en el ataque del equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed.

Los Diablos generaron peligro con Nicolás Castro al minuto 16 y el portugués Paulinho al 33, pero después los Rayados fueron mejores. En el 38, Jesús Corona probó a Hugo González, quien atajó, pero un minuto después Berterame cabeceó en el área para el 1-0.

TOLUCA PRESIONA, CÁRDENAS RESPONDE

En la segunda mitad, Toluca fue superior. El portero Luis Cárdenas se convirtió en héroe al detener remates de Paulinho, Castro y el argentino Santiago Simón. En el 86, Marcel Ruiz estrelló un disparo en el poste y, en el rebote, Cárdenas y Ricardo Chávez evitaron el empate.

El duelo de vuelta será el sábado en Toluca, a 2.600 metros de altitud, un reto para los visitantes.

ASÍ ESTÁ LA OTRA SEMIFINAL

Un par de horas antes, el argentino Ángel Correa, campeón mundial en Catar 2022, marcó el gol que dio al Tigres UANL un empate 1-1 ante Cruz Azul. Correa y el uruguayo Gabriel Fernández fueron los anotadores. Tigres tiene ventaja porque con otro empate avanzará a la final por mejor posición en la fase regular.