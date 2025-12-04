Copa Mundial FIDE 2025 (5)

. ,

Resumen de los Resultados Finales de la Copa Mundial FIDE 2025

Concluyó la Copa Mundial FIDE 2025, celebrada en Goa, India, del 31 de octubre al 27 de noviembre, un evento inusualmente largo. El uzbeko Javokhir Sindarov, de solo 19 años, se coronó campeón al derrotar al chino Wei Yi por 1.5-0.5 en los desempates (tras un empate 1-1 en las partidas clásicas), convirtiéndose en el ganador más joven en la historia del torneo.

Andrey Esipenko, jugando por la FIDE, venció 2-0 a Nodirbek Yakubboev (Uzbekistán) en la ronda por el tercer lugar, asegurando el tercer boleto a Candidatos. Los clasificados son:

(China, nacido en 1999, 26 años): Uno de los mayores prodigios de la historia del ajedrez. Fue el GM más joven del mundo a los 13 años y 9 meses (2013). Actualmente ~2720 Elo, conocido por su estilo ultra-agresivo y cálculo brutal. Ha estado entre los top-20 mundiales varios años. Javokhir Sindarov (Uzbekistán, nacido en 2005, 19 años): El campeón de la Copa Mundial 2025. GM desde los 12 años, campeón mundial Sub-14 y Sub-20. En 2025 superó los 2700 Elo y se convirtió en el ganador más joven de la Copa Mundial en la historia, superando el récord previo de Pentala Harikrishna.

(Uzbekistán, nacido en 2005, 19 años): El campeón de la Copa Mundial 2025. GM desde los 12 años, campeón mundial Sub-14 y Sub-20. En 2025 superó los 2700 Elo y se convirtió en el ganador más joven de la Copa Mundial en la historia, superando el récord previo de Pentala Harikrishna. Andrey Esipenko (Rusia, nacido en 2002, 23 años): GM desde los 16 años. Famoso por vencer a Magnus Carlsen en clásico en Wijk aan Zee 2021 cuando tenía 18 años. Estable en el top-30 mundial (~2700 Elo), estilo posicional muy sólido y gran preparador de aperturas.

Wei,Yi - Sindarov,Javokhir

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Cf6 4.d3 Ae7 5.0–0 0–0 6.Cc3 d6 7.a4 Ag4 8.h3 Axf3 9.Dxf3 Cd4 10.Dd1 c6 11.Aa2 Ce6 12.Te1 Dc7 13.Ae3 b6 14.Df3 Tad8 15.h4 Dd7 16.Dh3 Tfe8 17.Axe6 fxe6 18.Ce2 d5 19.Cg3 Tf8 20.h5 h6 21.Te2 Tf7 22.Tae1 Ad6 23.Ad2 Tdf8 24.Ac3 d4 25.Ad2 c5 26.b3 a6 27.Cf1 De8 28.Ta1 Te7 29.Cg3 Dc8 30.Cf1 b5 31.Ch2 c4 32.axb5 axb5 33.bxc4 bxc4 34.Cg4 c3 35.Cxf6+ Txf6 36.Ae1 Tff7 37.f3 Ta7 38.Td1 Ta2 39.Ah4 Tb7 40.Dg4 De8 41.Rh2 Df7 42.g3 Tbb2 43.Tc1 Rh7 44.Rg2 Tb8 45.Tf1 Tb7 46.f4 exf4 47.e5 Ac5?! (Un final digno pudo ser 47…. Axe5 48.Txe5 Txc2+ 49.Rh3 Tbb2 50.Th1 Db7 51.Dg6+ con jaque perpetuo)

48.Txf4 De8 49.Tef2 Ta1 50.Df3 Tbb1 51.De4+ Rg8 (Llevar las torres a a1 y b1 fue un procedimiento arriesgado que dejó el rey negro a su suerte. ¿Seguimos dentro del margen de tablas?)

52.g4 (La línea principal corre así: 52.Dg6 Tg1+ 53.Rh3 Dxg6 54.hxg6 Tge1! 55.Tf7 Txe5 56.Ae7 Axe7 57.Txe7 Ta8 58.Tff7 Th5+ 59.Rg2 e5 y las blancas sólo tienen jaque perpetuo.

52….Th1 53.Rg3 Tae1 54.Te2 Txe2 55.Dxe2 Ae7 56.Axe7 Dxe7

57.Txd4?? (Después de una serie de jugadas extraordinariamente precisas para una partida rápida, Wei no percibe 57.Rg2 Dh4 58.Tf8+!! Rxf8 59.Df3+ con jaque continuo)

57….Dh4+ 58.Rf4 Te1 59.Dg2 Dg5+ 60.Rg3 De3+ 0–1