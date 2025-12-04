Cowboys vs Lions: Pronóstico, análisis y posibles claves del partido de NFL

Cowboys vs Lions Dos de las mejores ofensivas de la NFL chocan en el partido estelar que inicia la Semana 14 de la temporada regular.

Para arrancar los partidos de diciembre de la NFL tenemos un duelo crucial en la Conferencia Nacional con grandes implicaciones de playoffs para Dallas y Detroit. Los Cowboys se han aferrado a sus posibilidades de llegar a postemporada desde que regresaron de sus semana de descanso y una victoria esta noche reviviría por completo sus esperanzas. Por su parte, Detroit viene de un tropiezo doloroso que les costó el liderato divisional la semana pasada y un puesto de comodín. Ahora, necesitan volver al camino del triunfo lo antes posible si no quieren empezar a rezagarse en el norte.

Pronóstico del Cowboys vs Lions | NFL, Semana 14

Quedan sólo cinco partidos de temporada regular para definir a los 14 equipos de la NFL que estarán en los Playoffs por el Super Bowl. Cowboys y Lions están en situaciones cruciales en lo que respecta a sus posibilidades de competir por el Super Bowl.

Cowboys ha ganado sus tres partidos después de la semana de descanso tras derrotar a Raiders, Eagles y Chiefs. Por primera vez desde que comenzó la temporada, el equipo marcha con un récord positivo de 6-5-1. Aunque aún están fuera de la zona de comodines, el equipo de Brian Schottenheimer está en buena racha y una cuarta victoria confirmaría que pueden cerrar con fuerza la fase regular y aspirar a la postemporada.

En contra parte, Detroit ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, lo que ya les costó el liderato divisional del norte con los Green Bay Packers y los Chicago Bears por encima de ellos. Ahora, tienen algunas lesiones claves que podrían costarles esta noche. El equipo de Ben Campbell tendrá que mostrar la mejor versión de su ofensiva para poder aspirar al triunfo.

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las posibilidades de triunfo se encuentran de la siguiente manera:

Triunfo de Detroit Lions: 62%

62% Triunfo de los Dallas Cowboys: 38%

Análisis del Cowboys vs Lions | NFL, Semana 14

El partido estelar promete ser un choque vibrante la recta final de la temporada regular. Ambos equipos son dos de las mejores ofensivas de toda la liga, lo que podría anticipar un ‘tiroteo’ de puntos esta noche. Además, ambos equipos necesitan el triunfo sí o sí para poder mantenerse en la carrera por los Playoffs en la Conferencia Nacional.

Detroit ha vivido unas semanas irregulares últimamente, incluyendo su derrota ante los Green Bay Packers. Además, la mala noticia es que no contarán con su esquinero estelar Terrion Arnold. Además, Amon-Ra St.Brown y Penei Sewell serán decisiones de último minuto. Este partido podría ser un trabajo para Jahmyr Gibbs y David Montgomery, quienes son uno de los mejores duos de corredores en toda la NFL.

Por su parte, los Cowboys están en su mejor momento de la temporada. Los “refuerzos” defensivos han sido cruciales para que este equipo vuelva a estar en las conversaciones luego de un arranque desastroso de temporada. CeeDee Lamb y George Pickens se han convertido en el duo de receptores más productivos de la liga y con Dak Prescott jugando a un alto nivel. Sin embargo, el equipo podría verse mermado con las bajas por lesión de Tyler Guyton y Jadeveon Clowney.

Posibles claves del Cowboys vs Lions | NFL, Semana 14

Claves de los Lions para ganar el partido

Correr el balón de forma eficiente con Gibbs y Montgomery

Ganar la batalla de intercambios de balón

Evitar colocarse en situaciones de tercer y cuarto down

Mejorar la eficiencia defensiva en zona roja

Claves de los Cowboys para ganar el partido

Aprovechar a George Pickens y CeeDee Lamb en el juego aéreo

Generar presión a Jared Goff

Controlar a Aidan Hutchinson en la línea de golpeo

Controlar el tiempo de posesión del balón

El partido arrancará a las 19:15 horas (CDMX) de este jueves 4 de diciembre desde la cancha del Ford Field de Detroit.