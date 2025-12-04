Fórmula 1: ¿Qué necesita Verstappen, Norris y Piastri para ser campeón?

La F1 se define en Abu Dabi. Tres pilotos. Un solo campeón. (Agencia EFE)

McLaren vs Red Bull: una carrera de alto octanaje en el circuito Yas Marina de Abu Dabi decidirá este 7 de diciembre quién será el ganador del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 2025.

Dos escuderías llegan como favoritas para quedarse con el podio: McLaren y Red Bull; previo a la carrera, Norris, Verstappen y Piastri apuestan por la calma en la lucha por el título de la F1.

Entre los pilotos contendientes, Lando Norris de McLaren mantiene una ventaja de 12 puntos que lo coloca como favorito al título; le sigue Max Verstappen de Red Bull, quien aprovechó los errores de la escudería rival para ganar el GP de Qatar; y finalmente Óscar Piastri, compañero de Norris, quien necesitaría un auténtico milagro para coronarse campeón.

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón del mundo de F1 2025?

Tras disputarse 23 de las 24 fechas, cada piloto llegará al Gran Premio de Abu Dabi con los puntos acumulados durante la temporada.

Lando Norris lidera la clasificación con 408 puntos; Max Verstappen lo sigue con 396 unidades, solo 12 por debajo. El tercer piloto con posibilidades —aunque mínimas— es Óscar Piastri, con 392 puntos.

Aún quedan 25 puntos por disputarse.

Aunque Norris parte como favorito, las recientes fallas de McLaren mantienen la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en la última carrera.





¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón?

El piloto británico tiene 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, por lo que si Norris sube al podio, sin importar, si sus rivales, también lo hacen, será campeón de la Fórmula 1.





¿Qué necesita Max Verstappen para coronarse campeón?

Verstappen llega como segundo favorito con grandes probabilidades, pues ha sabido aprovechar las debilidades de McLaren, como ocurrió en el Gran Premio de Las Vegas, donde se llevó la victoria.

Para ser campeón, necesita subir al podio o esperar combinaciones favorables de resultados para él y negativas para los pilotos de McLaren.

De acuerdo a ESPN, Max Verstappen será campeón si en Abu Dabi queda:

1° y Norris termina 4° o peor, sin importar el resultado de Piastri.

y Norris termina o peor, sin importar el resultado de Piastri. 2° y Norris termina 8° o peor, y Piastri no gana .

y Norris termina o peor, y Piastri . 3° y Norris termina 9° o peor, y Piastri no gana.

Cada giro en Yas Marina puede cambiar el destino del campeonato.





¿Qué necesita Óscar Piastri para ser campeón?

Óscar Piastri, piloto australiano nacido en 2001, es una de las mayores promesas de la Fórmula 1. Campeón en Fórmula Renault Eurocup, Fórmula 3 y Fórmula 2 en años consecutivos, debutó en F1 con McLaren en 2023, donde ya suma podios, poles y su primera victoria.

Para ser campeón, Piastri solo tiene una opción: terminar 1° o 2° en Abu Dabi. Todos los demás escenarios lo eliminan.

En un escenario donde la estrategia, la precisión y la tensión se mezclan en cada vuelta, la última carrera en Yas Marina definirá, sin margen para el error, quién levantará la corona del mundo de la F1.







