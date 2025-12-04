Jorge Villar aún mantiene la esperanza de avanzar a la Final del Q-School PGA

Aspirante al PGA Tour. Jorge Villar deberá mejorar en la cuarta ronda de la segunda fase del Q-School que se juega en Florida para poder tener acceso a la final. (Foto especial)

El golfista Jorge Villar se localiza en el límite de avanzar a la Fase Final del Q-School del PGA Tour, luego de compartir el sitio 12 en la sede que se juega en Hammock Beach Conservatory, en Palm Coast, Florida.

Villar lleva rondas de 70, 70, 70 para un acumulado de 210 golpes (-6), cuando resta un recorrido por jugarse este viernes.

El poblano, es entre los seis mexicanos que están jugando la Q-School en diferentes sedes del PGA Tour, el único que mantiene la posibilidad de avanzar a la final, todo dependerá de lo que haga en la cuarta ronda.

En la misma sede, Sebastián Vázquez con suma de 204 (+4) y Omar Morales con 221 (+5) están prácticamente fuera de toda posibilidad.

En la sede de Georgia, Roberto Díaz también está fuera de posibilidad de avanzar luego de recorridos de 72, 67 y 68 en The Landings-Deer Creek. Con suma de 207 (-9) el veracruzano comparte el sitio 20, mientras José Cristóbal Islas con suma de -4 está muy abajo en la clasificación.

Finalmente, en Tucson, Arizona, Alejandro Alonso con rondas de 71, 82 y 75 también se encuentra muy abajo en la tabla de clasificación.

La Fase Final de Q-School se jugará del 11 al 14 de diciembre en TPC Sawgrass, a la que avanzan unos 80 jugadores, además de otros profesionales con acceso directo. En esta etapa solo los cinco mejores de la clasificación logran su acceso al PGA Tour para la próxima temporada.