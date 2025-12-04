Liga MX: ¿Qué necesitan Tigres y Monterrey para que se dé una final regia en el Apertura 2025?

¿Qué necesitan Tigres y Monterrey para que se dé una final regia en el Apertura 2025?

La opción de una Final Regia en este Apertura 2025 sigue viva, pero antes Tigres debe superar su eliminatoria contra Cruz Azul. Los felinos cuentan con la ventaja de haber terminado mejor posicionados en la fase regular, lo que les permite avanzar incluso con un empate global. Aun así, un triunfo en la semifinal de vuelta sería la forma más segura de sellar su pase.

Por otro lado, Monterrey tiene que finiquitar su serie frente a Toluca. Rayados llegan con ventaja tras el duelo de ida y un empate en el marcador acumulado les bastaría para instalarse en la final. Si logran repetir una actuación sólida, como la mostrada previamente, el boleto al partido decisivo estaría prácticamente asegurado.

La posibilidad de una Final Regia depende del desempeño de ambos

Si Tigres deja fuera a Cruz Azul y Monterrey hace lo propio ante Toluca, entonces el norte del país viviría otra histórica Final Regia. Para los aficionados regiomontanos, la sola posibilidad de una definición entre ambos representa uno de los escenarios más intensos y esperados del fútbol mexicano.

Las condiciones deportivas actuales también favorecen esta opción: Tigres llega en buen momento luego de una fuerte reacción en cuartos de final, mientras que Monterrey demostró solidez y control en el arranque de su semifinal. La combinación de forma, planteles competitivos y ventaja en el reglamento aumenta la probabilidad de que el clásico se instale en la final.

Finalmente, el formato del torneo, que permite el avance por mejor posición en la tabla durante semifinales, abre un camino claro para que ambos clubes accedan al partido por el título. Si mantienen orden táctico y aprovechan su localía, la escena estará puesta para una nueva final entre los gigantes de Nuevo León.