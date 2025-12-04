Norris, Verstappen y Piastri apuestan por la calma en la lucha por el título de la F1

Contendientes al título de la F1. Lando Norris (c) Max Verstappen (i) y Oscar Piastri (d) durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi. (EFE)

El título de la Fórmula 1 temporada 2025 se definirá este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi y los tres pilotos contendientes, al mismo, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri apuestan por mantener la calma.

En la conferencia de prensa previa al inicio de las prácticas, la FIA puso a los tres pilotos con Norris (líder) al centro y Verstappen y Piastri a los lados.

Cuando a Verstappen, defensor del campeonato, se le preguntó cómo se había preparado, su respuesta fue tranquila. “He pasado algo de tiempo con mi hija, he preparado algunas cosas para GT3 para el año que viene y también he preparado cosas para mi equipo de simulación”, dijo.

Norris y Piastri se comprometieron a tratar el fin de semana como cualquier otro. El australiano dijo que había disfrutado de un partido de pádel.

Mientras Norris sólo necesita asegurarse un puesto en el podio, Piastri necesita una victoria, así como mucha ayuda de sus rivales. Verstappen aludió que era el que menos tenía que perder.

Aunque el británico aceptó que tenía “más que perder” por ser el líder del campeonato, también afirmó que perder un campeonato del mundo inaugural después de la posición en la que estaba hace sólo dos fines de semana “no cambiará mi vida”.

No obstante, Norris se abrió un poco más y reconoció: “Es todo por lo que he trabajado toda mi vida. Significaría mucho para mí”, respecto a ganar el campeonato.

Cuando se le preguntó a Norris si esperaría o pediría a Piastri que se apartara de su camino si necesitaba terminar tercero y por delante de su compañero de equipo para hacerse con el título, Piastri no reprimió una sonrisa irónica mientras se apartaba y miraba al vacío.

Ambos pilotos insistieron en que el tema no se había abordado todavía, lo que a primera vista parece difícil de creer dada la situación.

Los pilotos McLaren no del todo serenos

Pero el equipo McLaren tiende a discutir la estrategia de carrera mucho más tarde durante un fin de semana de carreras, por lo que es probable que sea exacto. Sus expresiones faciales de incomodidad sugerían que el tema seguía siendo el elefante en la habitación, incluso si poca gente en el paddock cree que Piastri no será un jugador de equipo si él mismo está realmente fuera de la contienda.

Piastri no tiene ningún interés en que Verstappen gane el título a Norris, a menos que quiera destruir su posición dentro del equipo. “Siempre me he llevado bien con mis compañeros de equipo”, dijo Norris.

Piastri añadió: “Es bonito que podamos dejar lo que pasa en la pista, en la pista, y ser amistosos fuera de la pista. Como dijo Lando, es muy fácil que no sea así, y eso definitivamente requiere la cooperación de ambas partes.”

Un genuino Max Verstappen

De los tres, Verstappen, quien no tiene nada que demostrar, se veía más genuino y aún no puede creer su suerte de que McLaren tirando puntos en Las Vegas y Qatar le haya permitido incluso estar en la mesa.