Scheffler, uno de los cinco líderes tras la R1 en el Hero World Challenge

Favorito a la victoria. Scottie Scheffler ya está en la punta del Hero World Challenge en Bahamas. (Foto especial)

Scottie Scheffler volvió a la competencia después de dos meses de vacaciones y en su primer recorrido en el Hero World Challenge, demostró que su juego se mantiene en alto nivel competitivo, firmó ronda de 66 golpes (-5) para adueñarse del liderato.

El número uno del mundo comparte el liderato con el campeón del U.S. Open, J.J. Spaun, Sepp Straka, Wyndham Clark y Akshay Bhatia en una tarde con viento en el Albany Golf Club en Bahamas.

El cambio que hizo Scheffler durante sus vacaciones fue en un driver y le rindió a la altura de sus expectativas. El resto de su juego se mostró tan sólido como siempre. El estadounidense firmó birdies en cuatro de los seis hoyos puntuables: cuatro pares 5 y dos pares 4 alcanzables. Su único fallo fue un chip que cruzó el green del 18.

“Hice algunas cosas bien”, dijo Scheffler. “Sentí que podría haber tirado mucho más bajo. Siempre hay un poco de óxido. Una vez que entras en competencia, ya no pienso en eso”.

El número uno del mundo no fue el único que se tomó bastante tiempo libre. Straka tampoco había jugado desde que finalizó la Ryder Cup el último fin de semana de septiembre.

Los otros punteros Bhatia y Straka jugaron sin bogeys. Clark, Spaun llegó a estar -7 hasta perder un golpe en el hoyo 18 desde una trampa de arena..

Scheffler es el gran favorito a la victoria en un torneo al que le tiene cogida la medida. Se impuso en las dos últimas ediciones y acabó segundo en las dos anteriores.

Keegan Bradley, el capitán de la Ryder Cup por el equipo de Estados Unidos, también marcó su regreso a la competencia, firmó ronda de 67 (-5) para que junto al canadiense Corey Conners compartan el sexto sitio, a un golpe de diferencia de los cinco punteros.

Un total de 20 jugadores participan en la competencia que reparte bolsa de cinco millones de dólares en premios, con un millón para el ganador.