Tigres vs Cruz Azul: ¿Cuándo es la semifinal de vuelta de la Liga MX Apertura 2025?

La Liga MX ya definió cuándo se jugará el partido decisivo entre Tigres UANL y Cruz Azul en la semifinal del Apertura 2025. De acuerdo con el calendario oficial, el duelo definitivo está programado para el sábado 6 de diciembre de 2025, una fecha que marcará el rumbo del primer finalista del torneo.

Un duelo decisivo en el “Volcán” para avanzar a la final

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario, casa de Tigres, en Nuevo León. El silbatazo inicial está previsto para las 21:10 horas (tiempo del centro de México), un horario que promete un ambiente intenso en “El Volcán”, donde la afición felina suele hacerse sentir con fuerza.

En el juego de ida, disputado en la Ciudad de México, ambos equipos firmaron un empate 1-1, resultado que mantiene la eliminatoria completamente abierta. Para avanzar, Cruz Azul está obligado a ganar en territorio regiomontano, mientras que Tigres puede acceder a la final incluso con otro empate, gracias a su mejor posición en la tabla general.

La serie refleja la tensión típica de la Liguilla: mientras los celestes buscan volver a una final tras un torneo sólido, los felinos intentarán capitalizar su localía y la ventaja deportiva. El choque promete intensidad, estrategia y un cierre vibrante para definir al clasificado.

En síntesis, la semifinal de vuelta Tigres vs Cruz Azul se jugará el 6 de diciembre a las 21:10 horas en el Estadio Universitario, un encuentro que ya genera altas expectativas entre la afición y que definirá al primer contendiente por el título del Apertura 2025.