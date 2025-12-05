¿A qué hora subirá Claudia Sheinbaum al escenario del Sorteo del Mundial 2026? Horario, según el programa de la FIFA (EFE)

Claudia Sheinbaum, Donald J. Trump y Mark Carney, mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, respectivamente, confirmaron su presencia en la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde los países anfitriones participarán en el arranque oficial del proceso que definirá los grupos del torneo.

El evento se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington D.C., en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

La cita clave ocurrirá a las 11:35 horas (tiempo del centro de México), cuando los mandatarios subirán al escenario para participar en la presentación oficial y dar paso a la definición de grupos del torneo más grande en la historia del futbol. (Inside FIFA)

Todo listo para el sorteo del Mundial de la FIFA

Para 2026, el torneo cambiará radicalmente: será la primera edición con 48 selecciones y se disputará en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá. (FIFA)

El sorteo definirá los 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con las tres naciones anfitrionas automáticamente asignadas al bombo 1. México ocupará la posición A1, Canadá la B1 y Estados Unidos la D1. (Inside FIFA)

¿Qué significa la participación de los líderes de paises anfitriones en el sorteo?

La participación de Sheinbaum, Trump y Carney trasciende lo deportivo: simboliza la unión continental de Norteamérica como sede de un torneo global y proyecta a los tres países como anfitriones de uno de los eventos más vistos del planeta. (Inside FIFA)

Su presencia en el histórico Kennedy Center sirve como antesala a la ceremonia formal de sorteo, reforzando la solemnidad y el alcance internacional del acontecimiento. (FIFA)