“Amo Colombia”: Trump sorprende con su mensaje durante el sorteo del Mundial

El día de hoy, el mundo tiene los ojos puestos sobre el sorteo de la próxima edición de la justa futbolística más importante de la historia.

Antes del evento, se realizó un desfile de leyendas y grandes personalidades del fútbol internacional. Donald Trump, acompañado del presidente de la FIFA Gianni Infantino, recorrió la alfombra roja muy sonriente y atento con la prensa.

¿Qué significa para Trump ser anfitrión de la Copa del Mundo?

El madatario estadounidense recalcó que es“Es un honor, un gran honor. Se ha convertido en algo más grande de lo que pensábamos. Estamos rompiendo un récord en la venta de boletos, ningún otro deporte ha visto esto antes”.

El presidente complemento su entusiasmo compartiéndonos sus habilidades en el balompié: “No diría que soy Cristiano o Messi, aunque no estaba muy lejos, ellos tenían un poco más de velocidad”.

“Amo Colombia”: ¿Habrá tregua de cara al Mundial?

Fue al medio colombiano RCN, al que Trump le expresó el mensaje “I love Colombia” (amo a Colombia).

“Vamos a hacerlo muy fácil. Va a ser un proceso muy fácil”. Las declaraciones llaman la atención porque su administración ha sido polémica en materia migratoria.

Trump ordenó a las embajadas y consulados estadounidenses priorizar las solicitudes de visa de extranjeros que viajen al país con el motivo de apoyar a su selección. Esto abre debate sobre la neutralidad del deporte, las relaciones internacionales y el rol de la diplomacia en eventos deportivos.

Organizaciones y grupos de derechos humanos enfrentan la importante responsabilidad de garantizar una bienvenida respetuosa a fanáticos, turistas y visitas internacionales durante las celebraciones mundialísticas.