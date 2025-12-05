Lando Norris domina las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi

El más rápido. Lando Norris da un aviso a lo que aspira en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada de la Fórmula 1. (@McLaren)

El piloto de McLaren Lando Norris fue el más veloz en las dos sesiones de entrenamientos libres en el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, con un mejor registro de 1m23s083 en la tanda nocturna. Si mantiene esa posición hasta el domingo, celebrará su primer título mundial de Fórmula 1.

En la primera salida, Norris cometió algunos errores que corrigió para evitar despistes, pero en la segunda sesión bajó más de un segundo su tiempo inicial y se consolidó en la cima. Detrás quedó su principal rival por la corona, Max Verstappen, a 363 milésimas, una diferencia considerable respecto a las ocho milésimas que los separaron en la tanda inicial. El australiano Oscar Piastri, que también opta a ganar el título para la escudería de Woking, marcó el undécimo tiempo.

El panorama favorece al británico: con solo subir al podio el domingo, será campeón. Para que Verstappen logre su quinto título, necesita ganar y que al menos dos pilotos se interpongan entre su Red Bull y el MCL39 de Norris. Sin compañero de equipo en la lucha —pues Yuki Tsunoda está fuera del alcance del podio—, los posibles aliados del neerlandés podrían ser Isack Hadjar (séptimo con Racing Bulls) y los Mercedes, con George Russell tercero en los ensayos.

Lo positivo para Norris fue arrancar arriba; lo negativo, que apenas es viernes y detrás está un Verstappen que ya avisó que irá por todo. Además, su compañero Oscar Piastri quedó undécimo, a 680 milésimas, un rendimiento que no ayuda a McLaren en la batalla colectiva.

La clasificación del sábado será clave: si Norris repite lo del viernes, dará un paso gigante hacia su sueño de ser campeón. Pero frente a él está Verstappen, un rival que nunca se da por vencido.