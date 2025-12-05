Rivales de México en el Mundial 2026: análisis de los equipos que enfrentará la Selección Mexicana

Este 5 de diciembre se dieron a conocer los rivales de la Selección Mexicana, de acuerdo con el Sorteo Final de la Copa Mundial de 2026, celebrado en el Kennedy Center en Washington D. C.

La ceremonia estuvo encabezada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y contó con la participación de los líderes de los tres países anfitriones del torneo.

El evento estuvo marcado por polémicas, incluida la entrega del primer Premio de la Paz otorgado por la FIFA.





Rivales de México en el Mundial 2026

Previo al inicio del sorteo, se realizó un preámbulo de aproximadamente hora y media para definir la distribución de los países que formarían parte de los grupos, encabezados por las naciones sede y las selecciones mejor clasificadas por la FIFA.

Los 2,000 asistentes al Kennedy Center y miles de millones de espectadores alrededor del mundo presenciaron una serie de historias y presentaciones audiovisuales que buscaban generar expectación.

Entre ellas, destacaron la participación de Ferdinand y Salma Hayek, quienes interactuaron con Infantino para presentar el sorteo.

Finalmente, llegó la representación de México, anticipando la presencia de la selección nacional en el Grupo A.

Por fin se conocieron dos de los rivales de México. La primera selección anunciada para el Grupo A fue Corea del Sur, una poderosa selección con la que México ya se ha encontrado en ediciones anteriores.

El rival de México en el partido inaugural del 11 de junio, en el Estadio Banorte, será Sudáfrica, lo que genera expectativas por el recuerdo del Mundial de 2010, cuando México inauguró la Copa junto a la nación africana, sin embargo, en 2026 se invierten los papeles.

La localía del Tri en la Ciudad de México será una gran ventaja para la selección, comandada por Javier Aguirre, para abrir de nueva forma la contienda mundialista.

Queda pendiente la última selección del Grupo A, que será el ganador del Repechaje UEFA D. Las posibles selecciones son Macedonia del Norte, Dinamarca, Chequia o Irlanda.





Análisis Grupo A: contrincantes de México en el Mundial 2026

Sudáfrica

Sudáfrica será el equipo contra el que México arrancará el Mundial 2026. Este partido evoca emociones históricas, recordando el estreno de México en la Copa de 2010.

Ranking FIFA: 61

61 Figuras: Percy Tau (Nam Dinh FC), Lyle Foster (Burnley), Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns)

Percy Tau (Nam Dinh FC), Lyle Foster (Burnley), Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns) Debilidad: Falta de experiencia reciente en torneos mundiales

Falta de experiencia reciente en torneos mundiales Nivel de peligro para México: Medio

Medio Experiencia con México en mundiales: 2010, México vs Sudáfrica inauguró el torneo

Corea del Sur

Ranking FIFA: 22

22 Figuras: Son Heung-min (LAFC), Kim Min-jae (Bayern Múnich), Lee Kang-in (PSG)

Son Heung-min (LAFC), Kim Min-jae (Bayern Múnich), Lee Kang-in (PSG) Debilidad: Dependencia de Son Heung-min en ataque

Dependencia de Son Heung-min en ataque Nivel de peligro para México: Alto

Alto Figuras a seguir: Son Heung-min, Kim Min-jae

Son Heung-min, Kim Min-jae Experiencia con México en mundiales: Historial de enfrentamientos en fases de grupos anteriores

Ganador del Repechaje UEFA D

Posibles rivales: Macedonia del Norte, Dinamarca, Chequia o Irlanda

Macedonia del Norte, Dinamarca, Chequia o Irlanda Ranking FIFA: Dinamarca 21, Chequia 44, Irlanda 59, Macedonia del Norte 65

Dinamarca 21, Chequia 44, Irlanda 59, Macedonia del Norte 65 Debilidad y nivel de peligro: Variable según el rival que clasifique, todos cuentan con experiencia en competiciones europeas

Variable según el rival que clasifique, todos cuentan con experiencia en competiciones europeas Figuras a seguir: Dependerá del equipo que clasifique





Donald Trump recibe el primer Premio de la Paz de la FIFA

La mayor controversia de la noche surgió cuando el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, recibió de manos de Infantino el primer Premio de la Paz de la FIFA, una distinción inédita dentro del organismo.

“Esta es su preciosa medalla”, dijo Infantino al entregarle la presea, que justificó como un reconocimiento a los esfuerzos por “preservar la paz en el mundo”.

El gesto generó críticas inmediatas debido al abierto respaldo de Trump a Israel en el conflicto con Palestina, su papel en decisiones políticas y militares controvertidas en Medio Oriente, sus políticas antimigratorias señaladas de racistas y xenófobas, y las tensiones comerciales globales generadas por su política de aranceles y sanciones.

Este hecho colocó a la FIFA en la mira internacional, debido a la cercanía del presidente del organismo con Trump, quien apareció casi como figura protagonista en la ceremonia.

El presidente de EU, tuvo oportunidad de dar un discurso independiente a los lideres de los dos países anfitriones, y recibió una medalla como símbolo de lo que Infantino considera un liderazgo global responsable y humano.

El gesto quedó marcado como un hito en la historia de los mundiales, pues nunca antes se había otorgado un reconocimiento de este tipo a un político, especialmente en el contexto del conflicto en Palestina.

“Quiero agradecer a mi familia, a la primera dama, Melania Trump, que nos acompaña esta noche”, expresó el mandatario estadounidense. Añadió que mantiene una “increíble relación” con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ocupó un palco junto al líder canadiense.

Infantino también habló de los conflictos que afectan al mundo: Camboya y Tailandia, Palestina y la República Democrática del Congo. “Eso es lo que queremos de un líder”, afirmó al justificar la entrega del reconocimiento.





Se anuncia show de medio tiempo en la final del Mundial

Durante la ceremonia se realizaron varios anuncios relevantes. Antes de la presentación musical de Robbie Williams, la FIFA confirmó que la final del Mundial contará por primera vez con un show de medio tiempo, siguiendo un formato similar al del Super Bowl.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre México como sede

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia histórica y cultural de que México sea sede mundialista: “Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, señaló.

Además, la mandataria mexicana, subrayó también la calidez y hospitalidad del pueblo mexicano y el valor de Guadalajara y otras ciudades como escenarios clave del torneo.



