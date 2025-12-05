Trump pone fin a la polémica en el Sorteo del Mundial: “es fútbol, no soccer”

Durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en Washington, el expresidente estadounidense Donald J. Trump habría hecho un llamado a abandonar la palabra “soccer” en Estados Unidos y promover el uso de “football” o “fútbol”, argumentando que “football” es el término correcto para el deporte rey. Según una nota publicada hoy, Trump dijo:

“This is football, not soccer” — una declaración que rápidamente provocó debates entre aficionados y medios sobre la identidad del deporte.

El supuesto comentario llega en un contexto altamente simbólico: además de anunciar oficialmente el sorteo del torneo, Trump recibió el recién creado FIFA Peace Prize, otorgado por el ente rector del fútbol mundial.

Rio Ferdinand también respalda el término “fútbol”

Por su parte, Rio Ferdinand, exfutbolista inglés que fungió como conductor del sorteo, dio declaraciones reafirmando la denominación tradicional del deporte. En declaraciones recogidas por medios internacionales, expresó que para una competencia global como el Mundial, el término debe ser universal — “football”, no “soccer”.

Ferdinand recordó la historia y tradición del juego, haciendo referencia a su expansión global, su legado europeo, sudamericano y mundial, y pidió a aficionados y organizaciones —especialmente en países donde se usa “soccer”— respetar el término más extendido: “football”.