Tigres vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de semifinal de la Liga MX

Este sábado 6 de diciembre tenemos la vuelta de la semifinal entre Tigres UANL y Cruz Azul. Después de un empate 1-1 en el primer partido, este encuentro califica como uno de los más emocionantes del torneo.

¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs Cruz Azul?

Fecha: el duelo se jugará este sábado 6 de diciembre de 2025

Lugar: Estadio Universitario, casa de Tigres

Horario: el inicio será a las 21:10 horas

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN, VIX+, ViX Premium, FOX One, Tubi

¿Cómo llega cada equipo?

Tigres

En la ida, Tigres y Cruz Azul empataron 1-1. Sin embargo, gracias a que los de Nuevo León terminaron en mejor posición en la tabla general, cualquier empate les daría el pase a la final.

Cruz Azul

Para La Máquina no hay otra: necesitan vencer a Tigres en su casa si quieren soñar con la final. Y se espera un juego intenso, con todo en la cancha y sin reservas.