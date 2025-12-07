Packers vencen 28-21 a Bears y recuperan el liderato en la NFC Norte

DOS TIPOS DE CUIDADO. Jordan Love y Christian Watson. (Foto especial)

Los Green Bay Packers derrotaron este domingo 28-21 a los Chicago Bears en el Lambeau Field, firmando su duodécimo triunfo en los últimos 13 enfrentamientos y arrebatando el liderato divisional a su eterno rival. Con este resultado, los Packers (9-3-1) se colocan en la cima de la NFC Norte, mientras que los Bears (9-4) caen a la posición de wildcard.

El duelo se disputó en condiciones extremas: -8 grados Celsius y sensación térmica de -14, un escenario que no intimidó a los locales, quienes llegaron con tres victorias consecutivas y el factor psicológico de dominar la rivalidad en los últimos años.

JORDAN LOVE MARCA LA DIFERENCIA

El mariscal de campo Jordan Love fue clave para Green Bay al completar 17 de 25 pases para 234 yardas, con tres touchdowns y una intercepción. Por su parte, Caleb Williams, quarterback de Chicago, cerró con 19 de 35 pases para 186 yardas, dos anotaciones y también una intercepción.

El marcador se abrió en el segundo cuarto con un touchdown de Christian Watson tras pase de 23 yardas de Love. Los Bears respondieron con un field goal de Cairo Santos, pero un error en el kickoff permitió a los Packers montar una ofensiva relámpago que culminó con anotación de Bo Melton para el 14-3 al descanso.

CHICAGO PELEA, PERO NO ALCANZA

Los Bears iniciaron agresivos la segunda mitad con un touchdown y conversión de dos puntos gracias a una espectacular recepción de Olamide Zaccheaus. Sin embargo, Green Bay respondió con otro touchdown de Watson y, aunque Chicago empató con una serie de 11 jugadas y anotación de Colston Loveland, el último golpe llegó con una carrera corta de Josh Jacobs para el 28-21 definitivo.

Con menos de cuatro minutos en el reloj, Chicago avanzó hasta la yarda 14, pero en cuarta oportunidad y con 17 segundos restantes, Williams lanzó un pase interceptado por Keisean Nixon, sellando la victoria de los Packers.

OTROS RESULTADOS DEL SEGUNDO TURNO

En la semana 14 de la NFL, los Denver Broncos vencieron 24-17 a los Las Vegas Raiders, mientras que los Los Angeles Rams aplastaron 45-17 a los Arizona Cardinals. Broncos (11-2) y Rams (10-3) lideran sus respectivas divisiones y conferencias.

UN GOLPE PSICOLÓGICO Y ESTRATÉGICO

La victoria de los Green Bay Packers sobre los Chicago Bears no solo prolonga su dominio histórico (12 triunfos en los últimos 13 enfrentamientos), sino que cambia por completo la dinámica de la NFC Norte. Con el marcador 28-21, Green Bay pasa a 9-3-1 y se adueña del liderato divisional, desplazando a Chicago (9-4) a la zona de wildcard.

Este movimiento es crucial porque la NFC Norte es una de las divisiones más cerradas de la liga. El primer lugar otorga pase directo a playoffs, evitando la incertidumbre de la ronda de comodines. Para los Bears, que llegaban con cinco victorias consecutivas y la moral alta, esta derrota significa perder control sobre su destino.

EL CALENDARIO Y LA REVANCHA: TODO POR DECIDIR

La NFC Norte se perfila como una de las divisiones más disputadas en la recta final. Packers y Bears volverán a enfrentarse en dos semanas en Chicago, en un duelo que puede definir el campeón divisional. Si Green Bay gana, prácticamente asegurará el primer lugar; si Chicago se impone, recuperará la cima y podría dejar a los Packers peleando por un comodín.

Además, los Detroit Lions (8-5) siguen al acecho y podrían aprovechar cualquier tropiezo para meterse en la conversación. Con tres equipos en la lucha, cada partido restante será una final.

IMPACTO EN LA CARRERA POR LOS PLAYOFFS

Packers (9-3-1) : Controlan la división y dependen de sí mismos para asegurar el pase directo.

: Controlan la división y dependen de sí mismos para asegurar el pase directo. Bears (9-4) : Necesitan ganar la revancha y evitar errores en las últimas semanas.

: Necesitan ganar la revancha y evitar errores en las últimas semanas. Lions (8-5): Con calendario favorable, podrían dar la sorpresa si Packers y Bears se neutralizan.

Este triunfo no solo es un golpe en la tabla, sino también un golpe psicológico: Green Bay reafirma su hegemonía en la rivalidad más antigua de la NFL y manda un mensaje claro de que está listo para pelear en enero.