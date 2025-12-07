¡Tenemos Campeón!

CAMPEÓN DEL MUNDO. A Norris le bastaba con subir al podio para asegurar el campeonato, y lo hizo con sangre fría pese a la presión final del neerlandés. (ALI HAIDER/EFE)

El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 al terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, disputado en el circuito de Yas Marina. La carrera fue ganada por el cuádruple campeón mundial Max Verstappen (Red Bull), quien protagonizó un espectacular cierre de temporada, aunque insuficiente para arrebatarle el título al piloto de Bristol.

A Norris le bastaba con subir al podio para asegurar el campeonato, y lo hizo con sangre fría pese a la presión final del neerlandés. Con este resultado, el británico de 26 años se convierte en el undécimo piloto inglés en conquistar la corona y devuelve el título al Reino Unido, cuatro años después de la última conquista de Lewis Hamilton.

UN DESENLACE DE INFARTO: DOS PUNTOS DE DIFERENCIA

El campeonato se decidió por apenas dos puntos: Norris sumó 423 unidades, contra 421 de Verstappen, que rozó su quinto título consecutivo. El australiano Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren y también aspirante al título, terminó segundo en la carrera y tercero en la clasificación general.

Verstappen, que nunca lideró el Mundial en las 23 carreras previas, cerró el año con 71 victorias en su carrera, consolidándose como uno de los más grandes de la historia. De los 451 puntos que dieron a Red Bull el tercer lugar en el campeonato de constructores, 421 fueron obra suya, una muestra de su dominio individual.

MCLAREN FIRMA SU MEJOR TEMPORADA DEL SIGLO

La escudería de Woking completó un año perfecto al ganar los dos títulos en juego: pilotos y constructores. El campeonato de equipos lo aseguró hace dos meses en Singapur, confirmando su regreso a la élite tras años de altibajos.

En Abu Dabi, Norris arrancó desde la primera fila junto a Verstappen, mientras que Piastri lo hizo desde la segunda. El británico mantuvo la calma en una carrera estratégica, donde McLaren evitó los errores cometidos en Qatar y ejecutó paradas clave para proteger el podio.

ALONSO Y SAINZ: LUCES Y SOMBRAS PARA LOS ESPAÑOLES

El doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) volvió a brillar a los 44 años, terminando sexto y cerrando la temporada en el décimo puesto del Mundial, dos posiciones mejor que antes de Abu Dabi. Su próximo reto será el nuevo reglamento técnico y un coche diseñado por el legendario Adrian Newey.

Por su parte, Carlos Sainz (Williams) concluyó decimotercero en la carrera, pero finalizó el año noveno en la general, gracias a dos podios inesperados con su nuevo equipo. Ambos españoles esperan mejores resultados en 2026.

HAMILTON Y LAS REMONTADAS DEL DÍA

El siete veces campeón Lewis Hamilton, en su primer año con Ferrari, vivió un fin de semana para el olvido: eliminado en la Q1 y sin opciones de podio, terminó octavo, avanzando ocho posiciones desde la salida. La remontada más espectacular fue del alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), que escaló nueve puestos para acabar noveno.

CLASIFICACIÓN FINAL DEL MUNDIAL DE PILOTOS (TOP 5):