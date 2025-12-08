Mundial 2026: Los cracks que jugarán en México durante la Copa del Mundo

Estos futbolistas estrella jugarán partidos en el Mundial en México

Con el calendario oficial del Mundial 2026 ya definido, las selecciones participantes conocen en qué estadios disputarán sus encuentros de la fase de grupos. Para México, que comparte la sede con Estados Unidos y Canadá, esto significa recibir partidos de gran nivel en tres inmuebles: el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Banorte), el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. Con ello, varias figuras internacionales asegurarán su presencia en suelo tricolor.

Las estrellas que jugarán en México durante la Copa del Mundo

Guadalajara será uno de los escenarios con mayor talento individual. Corea del Sur, encabezada por su capitán y referente mundial Heung-Min Son, disputará uno de sus partidos en el Estadio Akron, donde tratarán de imponer condiciones en casa de las Chivas. En el mismo recinto se vivirá uno de los enfrentamientos más atractivos de la fase de grupos: España vs Uruguay, un choque cargado de figuras como Lamine Yamal, Pedri, Federico Valverde, Darwin Núñez, entre varias otras promesas y estrellas consolidadas.

Además, en territorio tapatío también se presentará la selección de Colombia, que traerá a México a jugadores de alto impacto internacional como Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez, Jhon Durán, Richard Ríos, entre otros elementos cafeteros que brillan en Europa y Sudamérica.

Estrellas que jugarán en Monterrey

En el Estadio BBVA, casa de Rayados, los aficionados podrán disfrutar del talento de la selección de Japón, una de las más competitivas del futbol asiático. Entre los jugadores más destacados que pisarán el Gigante de Acero se encuentran Takefusa Kubo, figura en LaLiga, y Takumi Minamino, además de varios futbolistas que militan en clubes europeos. Su duelo ante Túnez promete alta intensidad y calidad técnica.

México también albergará tres partidos adicionales después de la fase de grupos, correspondientes a dieciseisavos de final, donde podrían aparecer nuevos protagonistas de lujo, dependiendo de qué selecciones logren avanzar a la siguiente ronda.

El camino de la Selección Mexicana en casa

El combinado nacional iniciará su aventura mundialista en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará a Sudáfrica en su debut. Posteriormente viajará a Guadalajara para medirse ante Corea del Sur, y finalmente regresará a la capital para cerrar su participación en la fase de grupos frente al ganador del Repechaje Europeo 4.