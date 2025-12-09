Atlante vuelve a Primera División: Liga MX autoriza la compra del Mazatlán FC Después de varios rumores, la Liga MX confirma que se aprobó el proceso de compra del Mazatlán FC por el Atlante (Pexels)

La tarde de este martes 9 de diciembre se llevó a cabo la reunión de dueños de la Liga MX, donde se anunció que se aprobó el proceso de venta del Mazatlán FC por parte del Atlante. Con esto se espera que el Atlante pueda volver a formar parte de la Primera División tras 11 años de ausencia.

En una conferencia que se dio después de la reunión de dueños de la Liga MX, Mikel Arriola confirmó que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprobó el proceso de compra venta del Mazatlán FC a espera de que se cumplan ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones.

De cumplirse estas condiciones, los potros podrán regresar a formar parte de la Primera División en el verano del 2026, así lo informó Mikel Arriola.

Asimismo, se confirmó que el equipo del Mazatlán FC, perteneciente a TV Azteca, inició el proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación, después de que se llegara a un acuerdo con el empresario Emilio Escalante.

“El Club Mazatlán informó a la Asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios. TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado.”

De acuerdo con lo publicado por diferentes medios, a la reunión de dueños no se presentó Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y por consiguiente del Club Mazatlán FC.

El Club Mazatlán FC se creó en 2020, año en el que debutó en la Liga MX y desde entonces no ha podido ganar su primer título de la liga. Con la venta del equipo, ahora pasará a la Liga de Expansión, ocupando el lugar del Atlante.

Reunión de dueños de la Liga MX

La reunión de dueños de la Liga MX se llevó a cabo este martes 9 de diciembre en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, lugar que será sede del campamento de la Selección Mexicana de Futbol durante el Mundial 2026.

En esta asamblea se definieron los acuerdos en materia deportiva, comercial y de gobernanza operativa para el 2026. Aquí te contamos algunos de los acuerdos a los que se llegaron: