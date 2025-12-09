Barcelona vs Frankfurt Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Barcelona vs Frankfurt

El Barcelona vs. Eintracht Frankfurt se enfrentarán este martes 9 de diciembre en el Spotify Camp Nou, para la jornada 6 de la UEFA Champions League 2025/2026. El partido será a las 14:00 horas en CDMX.

Este duelo no es un partido más en el calendario; representa un momento definitorio para ambos clubes en la búsqueda por asegurar su permanencia y ascender en la clasificación general de la Liga.

Ninguno de los dos equipos debe permitir otro tropiezo en la máxima competición continental, pues ambos equipos se encuentran en la cuerda floja. Por un lado, el conjunto catalán llega fuera de las posiciones de acceso directo a la siguiente ronda, mientras que los alemanes estarían por el momento eliminados.

Para el equipo catalán la meta es clara: levantar el ánimo y sumar la victoria que les permitirá olvidar el reciente revés sufrido, mientras que el club alemán tiene un ultimátum para evitar su eliminación temprana.

¿A qué hora será el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt de la Champions League?

El partido será el martes 9 de diciembre a las 14:00 horas CDMX, de la jornada 6 de la liguilla de la Champions League.

¿Dónde ver el Barcelona vs. Eintracht Frankfurt de la Champions League?

El partido entre el Barcelona y el Eintracht Frankfurt se podrá ver por televisión por cable en el canal de TNT y HBO Max en plataforma de streaming.

¿Cómo llega el Barcelona?

El Barcelona, bajo la dirección de Hans-Dieter Flick, llega con la necesidad de cambiar la dinámica.

Pues actualmente se encuentra en decimoctavo con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas, una de ellas ante el Chelsea 3-0.

¿Cómo llega el Eintracht Frankfurt?

Por su parte, el Eintracht Frankfurt atraviesa un delicado momento en su temporada con 4 puntos; se sitúa en la vigesimoctava posición, resultado de un triunfo, un empate y tres grandes derrotas.

Los alemanes también perdieron contra Atalanta 0-3 y, a nivel doméstico, fueron vapuleados 6-0 por el RB Leipzig en la Bundesliga.

La presión es máxima para el Frankfurt, ya que otra caída en el Camp Nou pondría fin a sus aspiraciones en la presente edición de la Champions League.