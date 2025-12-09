Gaby López buscará una mejor actuación México en el Riviera Maya Open at Mayakoba

México Riviera Maya Open. Gaby López sabe que jugar en El Camaleón es un campo muy retador. (Foto especial)

Gaby López será la principal anfitriona del torneo México Riviera Maya Open at Mayakoba a jugarse en el ampo El Camaleón del 30 de abril al 3 de mayo en Playa del Carmen, Quintana Roo, y este martes 9 de diciembre la capitalina se sinceró al decir que buscará una estrategia para que no le caiga encima toda esa presión.

“Quiero poder vivir una mejor actuación que la que ocurrió el año anterior”, dijo Gaby en conferencia de prensa al reconocer, “es un gran reto ser la anfitriona y ahora quiero vivir una experiencia diferente y también buscar que las demás golfistas nos ayuden en los temas comerciales”.

En el torneo pasado Gaby no pasó el corte del viernes, y sin excusarse reconoció que todo le afectó, incluido el intenso calor de la temporada (mayo) y la presión de responder ante su público. Eso la decepcionó. Ahora se prepara para que sea algo diferente. “Buscaremos involucrar más a otras jugadoras de que no tener esa presión”.

El torneo del 2025 se jugó del 22 al 25 de mayo, para el 2026 se realizará tres semanas antes por varias cuestiones, incluso una semana antes de jugará el primer Major de la temporada, The Chevron Championship.

“Mayakoba nos ofrece un campo firme con fairways más pequeños y The Chevron nos sirve para estar mejor en este torneo”, abundo Gaby, quien cerró la temporada como la número 36 en el Ranking Mundial Rolex, después de jugar 24 torneos y librar 18 cortes para tener una de sus mejores temporadas en sus 10 años como profesional.

“Las jugadoras estamos muy emocionada de regresar a Mayakoba a un campo de clase mundial”, añadió al referirse a El Camaleón que ha albergado torneos del PGA Tour, LPGA Tour y LIV Golf. Único en México en ser sede de las tres grandes giras en el mundo.

Lorena Ochoa le echa porras

Lorena Ochoa, que también estuvo presente en la conferencia y que forma parte evento mencionó, “ser responsable es pesadísimo, pero ahora con más experiencia Gaby tiene que estar muy relajada”.

Ochoa, exnúmero uno del mundo y quien es una de las invitadas de lujo para jugar el Pro-Am del torneo anticipó que también tendrá que prepararse para dar su mejor versión.