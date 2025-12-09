Reportan que Efraín Orona se convertiría en el nuevo refuerzo de Santos Laguna

El club buscaría recuperar protagonismo en la Liga MX con la inminente incorporación del mediocampista, quien llega libre tras desvincularse del Club Puebla

El mercado de transferencias rumbo al Clausura 2026 comienza a tomar forma y una de las noticias que más resuena es la posible incorporación de Efraín Orona a Santos Laguna. Según adelantó el periodista César Luis Merlo, el mediocampista originario de Chihuahua habría llegado a un entendimiento para sumarse a los Guerreros después de quedar sin contrato con el Puebla. Aunque la institución lagunera no ha hecho el anuncio oficial, el futbolista ya acudió al Territorio Santos para someterse a los exámenes médicos y físicos previos a la firma.

Las bajas confirmadas de Puebla

La salida de Orona ocurre en medio de una profunda reconfiguración del Club Puebla, que informó la baja de cuatro elementos: Jesús Rivas, Juan Fedorco, Ricardo Marín y el propio Orona. La Franja expresó su reconocimiento hacia los jugadores, pero confirmó que no continuarán bajo las órdenes de Albert Espigares de cara al Clausura 2026. En el caso del mediocampista, su desvinculación abrió paso para las negociaciones con Santos. Esta decisión forma parte de los ajustes del conjunto poblano tras un torneo complicado en el que terminó en los últimos puestos y con serias dificultades en el cociente.

Lo que significaría la llegada de Efraín Orona para Santos

Para el conjunto lagunero, la incorporación del futbolista representaría una apuesta por un elemento joven pero con recorrido en la Primera División, tras su paso por Pachuca, Atlético San Luis, Mazatlán y Puebla. Su capacidad para jugar como contención o en la zaga central lo convierte en una pieza que ampliaría las alternativas tácticas del técnico Francisco Rodríguez. Santos cerró el Apertura 2025 con una victoria ante Pachuca, pero sin lograr meterse al Play-In luego de que Pumas asegurara su clasificación al vencer a Cruz Azul.

El panorama de Santos Laguna rumbo al Clausura 2026

Tras un semestre de altibajos y problemas defensivos, Santos Laguna afronta el próximo torneo con la necesidad de recuperar estabilidad y solidez. La inminente llegada de Orona sería el primer movimiento en su plan para fortalecer la mitad del campo, una zona en la que mostraron carencias durante el Apertura 2025. Con esta incorporación, los Guerreros buscarían dejar claro que su intención es volver a pelear en los puestos importantes y reafirmar su condición de equipo competitivo en la Liga MX.