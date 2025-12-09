Sergio Ramos se despide de la Liga MX tras la eliminación de Rayados en el Apertura 2025

La aventura de Sergio Ramos en el futbol mexicano ha llegado a su fin Foto vía: Club Monterrey

La aventura de Sergio Ramos en el futbol mexicano ha llegado a su fin. Después de que Rayados de Monterrey quedara fuera del Apertura 2025 en semifinales ante Toluca, el veterano defensa anunció que no continuará en la Liga MX, poniendo punto final a una etapa que comenzó en febrero y que lo convirtió en una figura clave dentro del vestidor albiazul.

El adiós tras un año intenso en México

Ramos utilizó sus redes sociales para despedirse de la afición, del club y de la ciudad que lo acogió durante su estancia en Monterrey. Sin confirmar aún dónde continuará su carrera, el camero aseguró que su paso por la Liga MX quedará marcado por grandes experiencias, competencias exigentes y la conexión que logró con el entorno regio. Su mensaje generó inmediato impacto entre la afición rayada, que lo reconoció como un líder desde su llegada.

Durante su tiempo con Rayados, Sergio Ramos destacó no solo por su jerarquía, sino también por asumir la capitanía del equipo en momentos clave. En su carta, recordó con orgullo haber encabezado al plantel en el primer Mundial de Clubes bajo el nuevo formato, además de su participación en torneos como la Leagues Cup, la Concacaf Champions Cup y los dos campeonatos de liga que disputó en México.

A continuación, el mensaje íntegro publicado por Ramos:

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol… y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup… y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa”.

La aventura de Sergio Ramos en el futbol mexicano ha llegado a su fin

Sergio Ramos y su paso por Monterrey: lo que dejó su breve e intensa etapa

El 6 de febrero de 2025, Rayados de Monterrey hizo oficial el fichaje de Sergio Ramos, marcando una de las contrataciones más mediáticas en la historia del club. El zaguero español, una leyenda del fútbol mundial tras su paso por Real Madrid, llegó con un contrato de un año para reforzar la defensa del equipo regio.

Durante su paso por Monterrey, Ramos dejó marcas personales importantes. El 12 de marzo de 2025, alcanzó la cifra de 1,000 partidos como profesional durante un partido de la CONCACAF Champions Cup con Rayados.

Sin embargo, su etapa en la Liga MX se cerró sin títulos. Al perder la semifinal del Apertura 2025 ante Toluca F.C., el equipo quedó fuera, y Ramos confirmó que su partido frente a Toluca sería su último como jugador de Rayados.