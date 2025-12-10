Cruz Azul vs Flamengo: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul vs Flamengo | Copa Intercontinental 'La Máquina' y el equipo brasileño se enfrentarán en el 'Derby de las Américas' en esta Copa Intercontinental 2025 por un pase a la siguiente ronda ante el Pyramids de Egipto.

El futbol internacional de campeones regionales continúa este miércoles 10 de diciembre con el partido entre Cruz Azul y Flamengo. Después de su eliminación ante Tigres del Apertura 2025, los cementeros tienen una nueva oportunidad de ir por un título. ‘La Máquina’ se presenta a este torneo como el actual campeón de la Concachampions y busca hacer una participación histórica. En frente, tendrán a nada más y nada menos que los actuales campeones de la Copa Libertadores y uno de los equipos mejor valuados de todo el continente, el Flamengo de Brasil. Ambos equipos chocarán en la cancha del estadio Áhmad bin Ali de Qatar.

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Flamengo? | Copa Intercontinental 2025

El silbatazo inicial de este “Derby de las Américas” será a las 11:00 horas del centro de México.

¿En qué canal ver el Cruz Azul vs Flamengo? | Copa Intercontinental 2025

La transmisión de este partido será a través de la señal de DAZN, por lo que tendrás que sintonizar su señal para poder verlo en tiempo real.

¿Cómo ver en app el Cruz Azul vs Flamengo? | Copa Intercontinental 2025

Descarga la aplicación de DAZN o de FIFA+ para cualquiera de tus dispositivos móviles o Smart TV y mira este partido dondequiera que estés.

Previa del Cruz Azul vs Flamengo | Copa Intercontinental 2025

Los dos campeones del continente americano se enfrentan en un partido que promete grandes emociones. A pesar de que los equipos de la Conmebol tienen ventaja histórica en cuanto a victorias, los equipos del centro y norte del continente también han tenido algunos triunfos. El más reciente fue el del año pasado, cuando Pachuca se impuso 3-0 a Botafogo en este torneo. Ahora, Cruz Azul busca emular a los ‘Tuzos’y obtener una victoria que los ponga frente al Pyramids de Egipto en la siguiente ronda.

Flamengo fue uno de los equipos brasileños que causó sensación en el Mundial de Clubes que estrenó formato este 2025. Sorprendieron a propios y extraños quedado como primeros del Grupo D por encima del Chelsea, el Espérance de Túnez y LAFC. Ahora, están de regreso en un torneo internacional buscando poner en lo alto al futbol de Brasil de nueva cuenta e instalarse en una posible final ante el Paris Saint-Germain.

Por su parte, Cruz Azul viene de ser eliminado del Apertura 2025. El equipo de Nicolás Larcamón empató la serie de semifinal con un global de 2-2 ante los Tigres y quedó eliminado por su clasificación en la tabla. El cuadro celeste está regresando a este certamen 11 años después de su última aparición en este torneo. En aquella ocasión quedaron cuarto lugar general tras vencer al Western Sydney y perder ante el Real Madrid.

Posibles alineaciones del Cruz Azul vs Flamengo | Copa Intercontinental 2025

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Wilter Ditta, Omar Campos, Carlos Rotondi, Lorenzo Faravelli, Jeremy Márquez, Gabriel Fernández, Ángel Sepúlveda, José Ignacio Rivero.

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino, Bruno Henrique