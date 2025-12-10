Mexico City Series regresa con Diamonbacks vs Padres

Regresan a la CDMX. Los juegos de la Mexico City Series serán el 25 y 26 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú. (MLB)

La Major League Baseball Mexico City Series anunció que regresará en 2026 con dos juegos, entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres, el sábado 25 y domingo 26 de abril.

Ambos encuentros se realizarán en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la última entrega del MLB World Tour. Serán partidos en casa de los D-backs y marcarán la tercera visita de temporada regular de la MLB a la Ciudad de México, tras la serie de 2023 entre los Padres y los San Francisco Giants, y la serie de 2024 entre los Houston Astros y los Colorado Rockies.

Arizona jugó por última vez internacionalmente en una serie de dos partidos contra los Rockies en Monterrey en 2019. Previo a esa serie, los D-backs también jugaron la serie de dos partidos inaugurales de la temporada 2014 contra los Dodgers en Sidney, Australia; y en partidos de exhibición en Hermosillo, contra los Rockies (2015 y 2010), Team Mexico (2009), Chicago White Sox (2008), Kansas City Royals (2003), Padres (2002), Oakland Athletics (2001), Anaheim Angels (2000) y Milwaukee Brewers (1998-99).

“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a Major League Baseball por seleccionarnos”, dijo Derrick Hall, presidente, CEO y socio general de los Diamondbacks.

“Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años. México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-backs.”

Para Padres, este será su primer viaje internacional desde que jugaron dos partidos contra los Los Angeles Dodgers en Seúl, Corea del Sur, para abrir la temporada 2024.

San Diego también jugó la serie de dos partidos en Ciudad de México contra los Giants en 2023; en una serie de tres partidos de temporada regular en Monterrey en 2018 contra los Dodgers; en un par de partidos de exhibición en la CDMX en 2016 contra los Astros; en dos partidos de exhibición contra los Dodgers en Beijing, China, en 2008; en un partido de exhibición en 2002 contra los D-backs en Hermosillo; en un partido de exhibición en 2001 contra los Rockies en Culiacán; en el partido inaugural de la temporada 1999 contra los Rockies en Monterrey; y en una serie de temporada regular de tres partidos en 1996 contra los Mets en Monterrey.

“Nos sentimos honrados de traer de vuelta el beisbol de los Padres a Ciudad de México para otra serie inolvidable en 2026″, dijo el CEO de los Padres, Erik Greupner. “Nuestro debut allí en 2023 fue histórico, y este regreso refleja nuestro compromiso continuo de celebrar nuestra base de aficionados binacional y ayudar a hacer crecer el beisbol a nivel internacional. Estamos emocionados de jugar una vez más en el hermoso Estadio Alfredo Harp Helú y nuestros fieles aficionados que nos acompañarán en el viaje a esta ciudad y estadio de clase mundial.”

Las entradas para la Serie de la Ciudad de México 2026 saldrán a la venta al público general el lunes 19 de enero. Más información estará disponible en las próximas semanas en http://www.mlb.com/mexico.