Tigres y Toluca se enfrentan en la Gran Final del Apertura 2025

POR LA GLORIA. Duelo de gigantes en el Volcán.

Los Tigres UANL, dirigidos por el argentino Guido Pizarro, recibirán este jueves en el Estadio Universitario a los Diablos Rojos del Toluca, actuales campeones del futbol mexicano, en el partido de ida de la Gran Final del Apertura 2025.

El conjunto regio, que presume la mejor defensa del torneo, buscará imponer condiciones en casa con figuras como Ángel Correa, el también argentino Juan Brunetta, el francés André-Pierre Gignac, el uruguayo Fernando Gorriarán y el mexicano Diego Lainez.

TOLUCA, CON DUDAS Y AMBICIÓN

Los Diablos, comandados por Antonio Mohamed, llegan con la incógnita de si podrán contar con el mundialista mexicano Alexis Vega, lesionado en la semifinal ante Monterrey. Aun así, el equipo mexiquense confía en su poder ofensivo, encabezado por el goleador portugués Paulinho, para sacar un buen resultado en el Volcán y definir la serie el domingo en el Estadio Nemesio Diez, a 2,600 metros sobre el nivel del mar.

Toluca fue líder general en la fase regular, mientras Tigres terminó segundo. Los escarlatas tuvieron la ofensiva más letal del campeonato, pero los felinos presumieron la defensa más sólida, lo que anticipa un choque de estilos.

CAMINO A LA FINAL

Ambos equipos llegaron a esta instancia sin ganar sus series semifinales: Toluca empató 3-3 con Monterrey y Tigres igualó 2-2 ante Cruz Azul, avanzando por mejor posición en la tabla.

En esta final no habrá ventaja por la fase regular, por lo que el campeón deberá imponerse en el marcador global.

HISTORIA Y JERARQUÍA EN JUEGO

El resultado de esta serie redefinirá el mapa del futbol mexicano:

Si Toluca gana, alcanzará al Guadalajara como segundo equipo más ganador , con 12 títulos , solo cuatro menos que el América.

gana, alcanzará al como , con , solo cuatro menos que el América. Si Tigres se corona, llegará a nueve campeonatos, empatando con Cruz Azul en el cuarto lugar histórico.

Jueves 11 de diciembre | 20:00 hrs