¡Adiós Chicharito! Chivas se despide de su goleador tras eliminación en el Apertura 2025

Salida del Chicharito de las Chivas (Edgar Negrete Lira)

Este jueves, en un comunicado publicado en sus redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara informó que Javier Hernández Balcázar, conocido como el Chicharito, el cual “concluyó su segunda etapa como jugador de las Chivas”.

“El vinculo entre Chicharito y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompíe, perdurará para siempre”, indicó el club en su cuenta de X.

Comunicado de la salida del Chicharito (@Chivas/x)

El jugador conquistó el título de la Liga de Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de salir del país y hacer una carrera en equiós como el Manchester United (2010-2015), Real Madrid (2014-2015), Bayer Leverkusen (2015-2017), West Ham United (2017-2019), Sevilla FC (2019-2020) y LA Galaxy (2020-2023).

Esta salida se da después de la eliminación de las Chivas en el duelo de vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025, contra Cruz Azul, el 29 de noviembre donde participó y falló el penal que ocasionó la eliminación del club.