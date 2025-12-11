¿Cuándo se celebrará la ceremonia de Premios de la FIA 2025?

Entrega de Premios. La ciudad de Tashkent, Uzbekistán, será sede de la ceremonia anual de la FIA, donde se citarán los mejores pilotos del mundo de diversas categorías. (@FIA)

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) realizará su ceremonia de entrega de premios 2025 el viernes 12 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán.

El británico Lando Norris (McLaren), quien el domingo se convirtió en el piloto N°35 piloto en proclamarse campeón del mundo tras terminar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, recogerá su trofeo junto a muchos otros de campeonatos dependientes de la FIA.

La ceremonia de entrega de los Premios FIA 2025 se retransmitirá gratuitamente en el canal oficial de la FIA en YouTube.

Dicha ceremonia es un evento anual que honra los logros de todos los campeones de la FIA de ese año, incluidos los de la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Rallyes, el Campeonato Mundial de Resistencia, la Fórmula E y el karting.

También incluye premios especiales como Acción del Año, Novato del Año, Oficial Destacado y los Premios del Presidente de la FIA.

Los Premios del Presidente de la FIA, que reconocen y celebran la excelencia, la creatividad y el impacto positivo en la comunidad de los clubes miembros de la FIA de todo el mundo, incluyen dos nuevas categorías: Excelencia en la Comunicación y Logro Nacional en el Deporte del Motor.

El Premio a la Excelencia en la Comunicación lo ganó la Specialty Equipment Market Association (SEMA) por su “campaña nacional de defensa del derecho de los estadounidenses a elegir vehículos de combustión interna, híbridos o eléctricos”.

El National Motorsport Achievement Award se concedió a Svenska Bilsportförbundet (SBF) por el proyecto “Biodiversity and Motorsport - Racing for Nature”.