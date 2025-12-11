Por la mínima se impone Tigres en el Volcán; Ángel Correa da la ventaja

GOL SOLITARIO Ángel Correa festeja después de anotar en la cabaña del Toluca.

En el Estadio Universitario, los Tigres UANL se impusieron por 1-0 al Toluca en la ida de la final del torneo Apertura 2025, gracias a un gol del argentino Ángel Correa, campeón mundial en Catar 2022.

El equipo regiomontano fue superior en la primera mitad, con posesión y llegadas constantes ante unos Diablos Rojos sin respuestas y con el goleador portugués Paulinho apagado. Juan Brunetta tuvo la primera clara al minuto 6 y Diego Lainez exigió al arquero Hugo González con un disparo que salvó de manera milagrosa en el 33.

GOL DE CORREA Y REACCIÓN DE TOLUCA

Obligados a ganar para no ir en desventaja a la vuelta, los Tigres arrancaron el segundo tiempo con intensidad y encontraron el gol al 46’, cuando Correa definió de derecha tras pase de Lainez, en una jugada donde falló el portero González.

Toluca rozó el empate al 48’ con un remate de Jesús Angulo, detenido por Nahuel Guzmán. Los visitantes presionaron y dejaron espacios atrás; Tigres estuvo cerca del segundo al 68’, pero Correa no fue preciso.

EXPULSIÓN Y CIERRE INTENSO

El partido se tornó trabado en la recta final. Al 73’, el paraguayo Robert Morales remató por encima en una buena llegada de Toluca. Tigres respondió con desbordes, aunque sin generar peligro real.

En el tiempo añadido, Morales fue expulsado, dejando a Toluca con un hombre menos, pero Tigres no aprovechó para ampliar la ventaja.

TODO SE DEFINE EL DOMINGO

El encuentro de vuelta será el domingo en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca necesita ganar por dos goles de diferencia para retener el título. De lograrlo, alcanzará al Guadalajara como el segundo equipo con más estrellas (12). Tigres busca la novena corona de su historia.