Simultáneas de ajedrez

Estas ofrecen un espectáculo único: un solo jugador enfrentando a decenas de rivales al mismo tiempo, combinando velocidad, memoria y precisión. Más que una demostración de fuerza, son una celebración del juego, donde aficionados y maestros comparten el tablero en un ambiente cercano y didáctico. Ideal para acercar el ajedrez al público y mostrar la elegancia del pensamiento rápido bajo presión.

En Inglaterra, en 1960, se organizó una simultánea muy especial: seis ganadores de un concurso de composición —todos ellos jugadores de notable nivel— recibieron como “premio” enfrentarse al gran maestro yugoslavo Svetozar Gligoric.

Debe señalarse que Gligoric no reclamó los privilegios habituales de quien ofrece una simultánea. Con su característico aplomo y caballerosidad, tomó negras y blancas en tableros alternados; y accedió a jugar con reloj, con el mismo control de tiempo que sus oponentes, de modo que estaba obligado a mover seis veces más rápido que ellos.

Gligoric, de origen serbio, nació en 1923 en condiciones precarias. Su carrera ajedrecística se vio interrumpida por la guerra: llegó a encaminarse hacia el frente, pero un oficial aficionado al ajedrez terminó por retirarlo del combate activo, con el grado de capitán. Se situó entre los diez mejores jugadores del mundo durante la década de 1950 y, incluso después siguió siendo un rival temible, como puede atestiguar Petrosian, quien cayó repetidamente ante él. Siempre muy popular, Gligoric publicaba cada mes una partida profundamente analizada y muy solicitada.

En la simultánea ganó 4 y 2 tablas, un resultado extraordinario.

Una de las tablas fue con J. E. Littlewood, quién jugara en Hastings, en el campeonato británico y en varios juegos olímpicos de ajedrez, para dar una idea de la fuerza de su rival. Jugó varias veces con Gligoric en importantes torneos mano a mano y le ganó en Hastings 1961-62. Vivió hasta los 101 años y fue campeón senior de Inglaterra a muy avanzada edad)

Littlewood – Gligoric

Defensa Siciliana

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ac4 e6 7.Ab3 Ae7 8.f4 b5 9.0–0 b4 10.Ca4 0–0 11.e5 dxe5? [11...Ce4 12.Ae3 Ab7 conserva un complicado equilibrio]

12.fxe5 Cd5 13.Cf5? [13.Dg4 Rh8 14.Tf3 y no parece que el rey negro pueda sobrevivir]

13...exf5 14.Axd5 Ta7 15.Ae3 Td7?! 16.Cb6! Tc7 17.Df3?! (Hay que comer en c8 y ganar la pareja de alfiles) Ac5?? [17...Ae6=]

18.Tad1 De7 19.Cxc8 Tcxc8 20.Axc5! Txc5 21.Dxf5 (Un peón de ventaja y mejor posición debiera ser suficiente para ganar) Cc6

22.Axc6?? (Un terrible error de concepto con lo que desaparece toda la ventaja. El alfil es muy superior al caballo. Gana con rapidez 22.e6 f6 23.De4 Ce5 24.Dxb4]

22...Txc6 23.Td7 Dc5+?! 24.Rh1?! g6 25.Df3 Dc4 26.Td6 Tc5 27.b3 Dxc2 28.Df6 Tcc8 29.h4 De2 30.Tf2 Dg4 31.Rh2 Tc3 32.Df4 Dxf4+ 33.Txf4 a5 34.Td5 Ta8 35.h5 gxh5 36.Td7 Tf8 37.Td5 Ta8 38.Td7 Tf8 39.Tf5 ½-½