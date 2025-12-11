Tigres vs Toluca: pronóstico, análisis y posibles alineaciones de la final de ida de Liga MX

Tigres vs Toluca | Final de ida, Apertura 2025 El equipo de la UANL y los Diablos definirán al campeón del futbol mexicano comenzando por el partido de esta noche.

El futbol mexicano de la Liga MX está a 180 minutos de conocer a su campeón de este Apertura 2025. Por decimoquinta ocasión en la historia, los dos mejores equipos de la clasificación general se enfrentan en una serie que promete grandes emociones. Los ‘Diablos’ rojos buscan lograr el bicampeonato de la mano de su poderosa ofensiva, mientras que los Tigres buscan seguir subiendo lugares en la tabla de ganadores históricos en lo que podría ser el capítulo final de André-Pierre Gignac.

Y solo quedaron dos🔥



¡#LaFinalDeLaAfición está definida! @TolucaFC 🆚 @TigresOficial



Tenemos una cita para conocer al campeón del #AP25. Lo mejor está por venir. 🤩 pic.twitter.com/uaV0w0CxVp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 7, 2025

Pronóstico del Tigres vs Toluca | Final Liga MX, Apertura 2025

Para el partido de esta noche, se estarán enfrentando la mejor ofensiva (Toluca) ante la mejor defensiva (Tigres), quienes además fueron los dos mejores equipos de la tabla general durante las 17 jornadas de la fase regular del torneo. Los dos equipos más regulares del semestre serán los encargados de definir si tendremos al mismo campeón o habrá alguien nuevo sentado en el trono del futbol mexicano.

La llegada de Antonio Mohamed al banquillo del Toluca ha regresado a este equipo al protagonismo absoluto del futbol mexicano. Campeones del Clausura 2025, Leagues Cup, Campeones Cup, Campeón de Campeones y ahora ante la posibilidad de obtener un bicampeonato, que sería apenas el cuarto en la historia de los torneos cortos. La ofensiva de este cuadro mexiquense sigue siendo la principal causa por la que brillan de la mano de Paulinho, Marcel Ruiz, Helinho y Alexis Vega (quien aún no se sabe si jugará esta serie)

En frente, tendrán a los Tigres, quienes están en la disputa de una nueva final cuando parecía que su “era” ya había terminado. Los felinos apelaron nuevamente a lo que les dio éxito en años recientes con una defensa sólida y efectividad al ataque. Además, ganar el título en este semestre podría ayudar a cerrar el ciclo de André-Piere Gignac, quien se ha convertido en una leyenda de este equipo y del futbol mexicano como uno de sus grandes goleadores.

Durante la temporada regular, estos dos equipos se enfrentaron en la jornada 3 dentro de la cancha del Estadio Nemesio Diez. El resultado fue un emocionante 3-4 a favor de los norteños con un doblete de Nico Ibáñez y siendo uno de los mejores partidos de la fase preliminar. Ahora, los de la UANL estarán en casa y buscarán repetir un resultado que los ponga en ventaja de cara al cierre de la serie el próximo domingo en ‘La Bombonera’ de Toluca.

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadísticas, las probabilidades de resultado del partido están de la siguiente forma:

Triunfo de Tigres : 48.08%

: 48.08% Empate : 30.12%

: 30.12% Triunfo de Toluca: 28.57%

Análisis del Tigres vs Toluca | Final Liga MX, Apertura 2025

Los Tigres han sido uno de los mejores locales de todo el futbol mexicano este semestre. ‘El Volcán’ ha sido su fortaleza nuevamente con siete victorias, dos empates y sólo una derrota. En su casa recibió apenas nueve goles, siendo también el mejor equipo en este ámbito jugando en casa.

El cuadro universitario logró instalarse en esta fase frenando el también productivo ataque de Cruz Azul e igualando 2-2 en el marcador global, lo que les dio el boleto a esta instancia por su posición en la tabla. En el lado ofensivo, han brillado con la dupla de Ángel Correa y de Nicolás Ibáñez siendo sus dos elementos más productivos.

Mientras tanto, ‘Los Diablos Rojos’ siguen brillando con su ofensiva imponente. En la vuelta de las semifinales, protagonizaron un 4-3 ante Monterrey cerrando en el Nemesio Diez. A pesar de la ausencia de Alexis Vega, el equipo de Antonio Mohamed se ha mantenido como uno de los más emocionantes de ver en este certamen.

Como visitantes, los ‘Choriceros’ también han tenido un semestre destacado con seis victorias, dos empates y dos derrotas, tomando en cuenta también esta fase final. De convertirse en bicampeones, estarían buscando emular a Pumas, León, Atlas y América como los únicos en conseguirlo dentro de los torneos cortos.

Posibles alineaciones del Tigres vs Toluca | Final Liga MX, Apertura 2025

Tigres: Nahuel Guzmán, Joaquim Pereira, Marca Farfan, Jesús Angulo, Fernando Gorrirarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Rómulo Zanré, Ángel Correa, André-Pierre Gignac

Toluca: Hugo Gonzáles, Andres Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Helinho, Paulinho.