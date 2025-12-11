¿Toluca lleva ventaja? Así han sido las finales de Liga MX entre 1° y 2° de la tabla general

La Liga MX está lista para vivir otra gran final entre Toluca y Tigres, equipos que acabaron como primero y segundo en la fase regular del Apertura 2025. Este tipo de final cuando el líder y el sublíder de la tabla se enfrentan por el título es poco común y especial, porque reúne a los dos mejores equipos del torneo.

Desde que el fútbol mexicano adoptó los torneos cortos en 1996, se han jugado 14 finales en las que se enfrentaron el primer y segundo lugar de la clasificación general. La del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres será la número 15 de toda la historia de la Liga MX bajo este formato.

Un dato importante es que no siempre gana el equipo que terminó primero en la tabla. De esas 14 finales, ocho veces el líder terminó coronándose campeón, mientras que en seis ocasiones el sublíder levantó la copa. Esto demuestra que, aunque el primer lugar suele ser favorito, la historia muestra que el segundo también tiene posibilidades reales de ganar.

Toluca, se ha convertido en un protagonista histórico

Los Diablos Rojos del Toluca han sido uno de los equipos más exitosos cuando llegan a estas finales desde la cima de la tabla. Han disputado cinco finales como líder en esta clase de enfrentamientos, y han ganado cuatro de ellas, perdiendo sólo una. Esa efectividad convierte al Toluca en uno de los clubes con mejor registro en este escenario.

Además, Toluca llega a esta final con la ventaja de haber sido campeón recientemente; en el Clausura 2025 venció al América por 2-0 en la final después de terminar primero en la fase regular. Esto refuerza la idea de que, cuando el Toluca está en su mejor momento, puede aprovechar su posición y levantar el título.

Por su parte, Tigres tampoco es un equipo que se achique cuando juega como sublíder. El club de Nuevo León ha disputado tres finales bajo este formato, y ha logrado coronarse en dos de ellas. Uno de sus títulos más recientes como sublíder fue en el Clausura 2019, cuando vencieron al León.

Esto significa que Tigres sabe competir y ganar finales importantes incluso sin ser primero en la tabla, por lo que no se puede descartar su capacidad de triunfo en el duelo por el título.

Finales memorables entre líderes y sublíderes entre Toluca vs Tigres

Entre los enfrentamientos históricos que han definido campeones cuando se cruzaron el 1° y el 2° lugar están clásicos como el Verano 1998, cuando Toluca se coronó con una victoria contundente, o el Clausura 2024, donde América venció a Cruz Azul desde el primer lugar. También están duelos como el Invierno 1997, en el que Cruz Azul ganó como sublíder.

Estos antecedentes muestran que ser líder no garantiza triunfo, pero sí da una ligera ventaja estadística, porque ha ocurrido más veces que el primero se corone. Sin embargo, la historia de la Liga MX también está llena de sorpresas en las que el sublíder se impone con corazón y trabajo en la final.

Ahora, Toluca y Tigres están listos para escribir otro capítulo en esta historia. La serie promete emoción, estrategia y grandes jugadas, porque ambos equipos han demostrado a lo largo del torneo que merecen estar entre los mejores. La pregunta sigue: ¿Toluca llevará la corona una vez más o Tigres romperá la estadística y levantará el título desde el segundo lugar?