Lando Norris recibe el galardón que lo acredita como campeón de la F1

Gala FIA. El equipo McLaren celebra el título de Pilotos y el Campeonato de Constructores. (@f1)

Lando Norris por fin sostuvo entre sus manos el trofeo más importante de su carrera. El británico fue galardonado este viernes en los FIA Awards celebrados en Tashkent, Uzbekistán, donde recibió la estatuilla que lo acredita como campeón de la Temporada 2025 de Fórmula 1.

La escudería de Woking no sólo celebró el título de pilotos, sino también el Campeonato de Constructores 2025, un doblete histórico que se construyó gracias al rendimiento sobresaliente de Norris y Oscar Piastri. La dupla fue determinante, ofreciendo una de las temporadas más sólidas de McLaren en décadas.

En su discurso Norris agradeció a todos los miembros del equipo, destacando el papel clave de Piastri, su compañero en las últimas tres campañas. Para el británico, el australiano ha sido un reto constante y, al mismo tiempo, un aliado para elevar el nivel competitivo de McLaren.

“Gracias McLaren por darnos un coche increíble que nos permitió conseguir muchas victorias. Y a Oscar, un compañero increíble que me ha hecho mejorar”, expresó.

Norris también tuvo palabras para Max Verstappen (ausente por un cuadro gripal), su rival más duro en el camino al título. Reconoció que la presión del neerlandés fue fundamental para su evolución como piloto y para alcanzar la madurez que lo llevó a convertirse en campeón del mundo.

Lando evocó también a leyendas como Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Sebastian Vettel, pilotos a quienes admiró desde niño y a quienes este año finalmente pudo superar.

“Por fin vivo el sueño que tenía de niño”, dijo Norris, destacando la emoción de haber compartido pista y batido a figuras que marcaron su formación deportiva. “He crecido compitiendo contra campeones como Lewis, Max, Vettel y Fernando, y vencerlos este año es algo que me llena de orgullo”.