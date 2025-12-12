Mohammed Ben Sulayem es reelegido presidente de la FIA

Busca más éxito para el automovilismo. Mohammed Ben Sulayem agradeció a todos los miembros de la FIA por depositar su confianza en él por un periodo más. (Foto especial)

Mohammed Ben Sulayem fue reelegido este viernes 12 de diciembre sin oposición como presidente de la Federación Internacional del Automóvil tras una campaña ensombrecida por las acusaciones de sus rivales de que las reglas electorales los mantenían injustamente fuera de la boleta.

El nuevo mandato de cuatro años de Ben Sulayem, aprobado en la asamblea general de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Taskent, Uzbekistán, continúa un período que ha incluido desacuerdos con los pilotos de la F1 y una constante rotación de personal en el organismo.

“Gracias a todos nuestros miembros de la FIA por votar en números notables y depositar su confianza en mí una vez más. Hemos superado muchos obstáculos, pero hoy aquí, juntos, somos más fuertes que nunca”, declaró el ex piloto de rally de los Emiratos Árabes Unidos en un comunicado.

La FIA afirmó que la presidencia de Ben Sulayem ha registrado unas finanzas más sólidas y “mayor transparencia, responsabilidad y estándares profesionales”.

Cuatro candidatos se postularon al cargo, pero Ben Sulayem fue el único elegible para la votación del viernes. Otra candidata, la piloto suiza Laura Villars, ha iniciado procedimientos legales en Francia sobre las reglas electorales.

El comunicado destacó que, con Ben Sulayem, la FIA “ha reforzado su identidad institucional global tanto en el automovilismo como en la movilidad, ampliando la actividad de desarrollo regional, apoyando la participación de las bases y profundizando el compromiso con los socios internacionales en materia de seguridad, movilidad sostenible y el futuro del transporte”.