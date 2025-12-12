Renata Zarazúa, confirmada para el cuadro principal del Abierto de Australia

Primer Grand Slam. Renata Zarazúa tendrá la ventaja de no jugar la fase previa para el Abierto de Australia 2026 . (Foto es)

Renata Zarazúa está confirmada para jugar en el cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2026 de tenis. La mexicana se encuentra actualmente en el sitio 79 del Ranking de la WTA.

Zarazúa es una de las 101 jugadoras inscritas en forma directa para el cuadro principal del Abierto de Australia, que se jugará del 18 de enero al 1 de febrero, próximos.

Esta vez la tenista mexicana no tuvo la necesidad de jugar la fase previa para entrar al cuadro principal o de esperar alguna baja. De esta manera jugará su noveno torneo de Grand Slam consecutivo y el décimo en total.

Es la segunda mexicana después de Angélica Galvadón en ligar tantos torneos de Grand Slam de manera consecutiva. Angélica hiló 13 participaciones en estos torneos entre los años de 1993 al 2000.

En la temporada 2025, Zarazúa se clasificó a la segunda ronda de tres Grand Slam. El Abierto de Australia, Wimbledon y US Open, mientras que en Roland Garros cayó en su presentación. En el US Open tuvo el mejor triunfo de su carrera con victoria sobre la estadunidense Madison Keys, jugadora Top 10.