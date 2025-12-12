Roberto Lebrija salta al Top 10 en el Saudí Open

Roberto Lebrija firmó otra destacada tarjeta en el Saudí Open para quedar muy cerca de renovar su estatus completo para la siguiente temporada del Asian Tour. El mexicano llegó a la novena posición del tablero y necesitará otra buena ronda este sábado para conseguir su objetivo.
El golfista capitalino tuvo un tercer recorrido de 66 golpes en el Dirab Golf & Country Club en Riyadh, Arabia Saudita y con un acumulado de -11 golpes empató al noveno sitio con Sarit Suwannarut (TA), Sampson Zheng (CHN), Chapchai Nirat (TA), James Piot (USA) y Tanapat Pichaikool (TA).
Lebrija está jugando el último torneo de la temporada 2025 del Asian Tour en un continúo ascenso día a día. El miércoles comenzó con ronda de par de campo (72), después firmó un 67 y este viernes un 66 para salir de un empate del sitio 29 al noveno compartido, después de embocar ocho birdies y dos bogeys en la tercera ronda.
El grupo de seis golfistas entre los que se encuentra Lebrija se localiza a siete golpes de distancia de un par de líderes, Bjorn Hellgren (SUE), quien se mantuvo firme en la punta, pero le alcanzó Jack Thompson (AUS), después de rondas de 67 y 68 de manera respectiva, para un acumulado de -18 impactos en ambos casos.
Santiago De la Fuente firmó ronda de 69 y con un acumulado de -4 golpes mejoró de un empate del sitio 66 al 55 en la clasificación general.