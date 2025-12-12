Toluca vs Tigres: ¿Cuándo es el juego de vuelta de la final del Apertura 2025 de la Liga MX?

La definición del Apertura 2025 de la Liga MX está a punto de escribirse. Toluca y Tigres disputarán el juego de vuelta de la Gran Final, un encuentro que promete intensidad, historia y la posibilidad de un nuevo campeón en el fútbol mexicano.

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta?

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Domingo Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

19:00 (tiempo del centro de México) Estadio: Nemesio Diez, la casa del Toluca

El duelo definirá al campeón tras el 1-0 a favor de Tigres en la ida, un marcador que deja abierta la serie y obliga a Toluca a buscar la remontada frente a su afición.

Cómo llega Toluca

Toluca firmó una campaña sólida bajo el mando de su técnico, destacándose por:

Una ofensiva dinámica , con jugadores como sus extremos y mediapuntas que generan volumen de juego.

, con jugadores como sus extremos y mediapuntas que generan volumen de juego. Buen funcionamiento en casa , donde convirtió al Nemesio Diez en una fortaleza durante el torneo.

, donde convirtió al Nemesio Diez en una fortaleza durante el torneo. Una plantilla equilibrada, combinando experiencia y juventud.

Los Diablos Rojos buscan sumar un nuevo título a su rico palmarés y aprovecharán el impulso de su gente para intentar revertir la mínima desventaja. La presión es alta, pero el equipo ha demostrado solidez jugando en “El Infierno”.

Cómo llega Tigres

Tigres, por su parte, dio un golpe importante en la ida con un triunfo por la mínima, respaldado por:

Una defensiva muy ordenada , uno de los puntos fuertes del equipo en este torneo.

, uno de los puntos fuertes del equipo en este torneo. La experiencia de sus figuras , que están acostumbradas a partidos de alta exigencia.

, que están acostumbradas a partidos de alta exigencia. Un plantel con jerarquía, que sabe manejar finales y cerrar series complejas.

El equipo felino llega con ventaja y con la meta de consagrarse fuera de casa, algo que ha logrado en etapas pasadas. Su solidez táctica y la capacidad para manejar los tiempos del partido serán clave en el Nemesio Diez.

Transmisión del partido

El juego podrá seguirse en TV y plataformas digitales mediante: