WWE SmackDown 12 de diciembre: Horario, cartelera, cómo y dónde ver la transmisión en vivo

SmackDown prepara una noche intensa con enfrentamientos decisivos previo al gran evento del fin de semana

SmackDown regresa este viernes 12 de diciembre de 2025 con una cartelera llena de duelos determinantes previo a Saturday Night’s Main Event, en un episodio que promete movimientos importantes en varias rivalidades. El evento se llevará a cabo desde el Mohegan Arena at Casey Plaza, en Wilkes-Barre, Pennsylvania, uno de los recintos más frecuentes de la marca azul.

Un episodio decisivo antes de SNME

Este show marcará el cierre de varias historias que se arrastran desde semanas anteriores, además de preparar el terreno para enfrentamientos protagonistas del fin de semana. Figuras como Cody Rhodes, Ilja Dragunov y Rhea Ripley encabezan una noche cargada de impulso rumbo a los últimos eventos del año.

Horario y dónde ver SmackDown

La transmisión de WWE SmackDown del viernes inicia a las:

19:00 horas — Ciudad de México y Centroamérica

— Ciudad de México y Centroamérica 20:00 horas ET / 19:00 CT — Estados Unidos

Para seguir el evento en vivo:

USA Network transmitirá el show en Estados Unidos.

transmitirá el show en Estados Unidos. Netflix ofrecerá la emisión para diversos países fuera de territorio estadounidense.

Cartelera confirmada

Entre los combates anunciados para la función destacan:

The Terror Twins (Damian Priest & Rhea Ripley) vs. Aleister Black & Zelina Vega

Campeonato de Estados Unidos: Ilja Dragunov (c) vs. Tommaso Ciampa

Alexa Bliss vs. Lash Legend

Se trata de luchas que moverán las piezas principales antes del gran evento del fin de semana, con posibles giros en campeonatos y alianzas.

Qué esperar del show

SmackDown se perfila como un episodio intenso que podría definir el rumbo de varias superestrellas hacia el cierre del año. Además, las rivalidades femeninas y la escena del Campeonato de Estados Unidos estarán en el centro de la conversación, mientras las historias principales se afinan rumbo a Saturday Night’s Main Event.