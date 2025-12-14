Schaper conquista su primer título en el DP World Tour y frustra la remontada de Norris

CAMPEÓN. Un triunfo histórico para Schaper

El joven Jayden Schaper logró su primera victoria en el DP World Tour al adjudicarse el Alfred Dunhill Championship, torneo disputado en el Royal Club de Johannesburgo. El sudafricano venció en el desempate a su compatriota Shaun Norris, quien había protagonizado una espectacular remontada para intentar revalidar el título.

La competencia, reducida a 54 hoyos por la suspensión del sábado debido a la lluvia, se definió en un cierre dramático. Schaper firmó una tarjeta de 67 golpes para igualar en 198 impactos con Norris, que había entregado un impresionante 62, colocándose en la casa club con dos golpes de ventaja.

DESEMPATE CON FINAL DE PELÍCULA

Con tres birdies en los últimos cinco hoyos, Schaper forzó el desempate mientras Norris aguardaba pacientemente. En el primer hoyo del playoff, el joven sudafricano rubricó un ‘eagle’ decisivo, asegurando su primer título y dejando sin la ansiada reválida a Norris.

Por su parte, Eugenio López-Chacarra, líder desde el jueves, comenzó la jornada con un birdie, pero un doble bogey en el hoyo 5 complicó sus aspiraciones. Aunque recuperó terreno en el 10, otro error en el 11 y varias oportunidades fallidas lo alejaron de la cima.

LÓPEZ-CHACARRA, TERCERO EN SOLITARIO

Un birdie en el 18 permitió al madrileño cerrar al par y terminar con 199 golpes, a solo uno de los sudafricanos, ocupando el tercer lugar en solitario. Detrás se ubicaron Oliver Bekker, Christiaan Burke y Louis Oosthuizen, todos con 201 impactos.

López-Chacarra, de 25 años, es profesional desde 2022 y suma tres títulos, incluido el LIV Bangkok en su etapa en el circuito saudí.

ACTUACIÓN ESPAÑOLA EN JOHANNESBURGO

Entre los demás españoles, Jorge Campillo finalizó vigésimo tercero con 205 golpes; Alejandro del Rey, cuadragésimo con 207; mientras que Nacho y Manuel Elvira, junto a Ángel Ayora, compartieron el puesto 46 con 208 impactos.

CURIOSIDADES DEL ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP