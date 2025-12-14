Schaper conquista su primer título en el DP World Tour y frustra la remontada de Norris

El joven Jayden Schaper logró su primera victoria en el DP World Tour al adjudicarse el Alfred Dunhill Championship, torneo disputado en el Royal Club de Johannesburgo. El sudafricano venció en el desempate a su compatriota Shaun Norris, quien había protagonizado una espectacular remontada para intentar revalidar el título.
La competencia, reducida a 54 hoyos por la suspensión del sábado debido a la lluvia, se definió en un cierre dramático. Schaper firmó una tarjeta de 67 golpes para igualar en 198 impactos con Norris, que había entregado un impresionante 62, colocándose en la casa club con dos golpes de ventaja.
DESEMPATE CON FINAL DE PELÍCULA
Con tres birdies en los últimos cinco hoyos, Schaper forzó el desempate mientras Norris aguardaba pacientemente. En el primer hoyo del playoff, el joven sudafricano rubricó un ‘eagle’ decisivo, asegurando su primer título y dejando sin la ansiada reválida a Norris.
Por su parte, Eugenio López-Chacarra, líder desde el jueves, comenzó la jornada con un birdie, pero un doble bogey en el hoyo 5 complicó sus aspiraciones. Aunque recuperó terreno en el 10, otro error en el 11 y varias oportunidades fallidas lo alejaron de la cima.
LÓPEZ-CHACARRA, TERCERO EN SOLITARIO
Un birdie en el 18 permitió al madrileño cerrar al par y terminar con 199 golpes, a solo uno de los sudafricanos, ocupando el tercer lugar en solitario. Detrás se ubicaron Oliver Bekker, Christiaan Burke y Louis Oosthuizen, todos con 201 impactos.
López-Chacarra, de 25 años, es profesional desde 2022 y suma tres títulos, incluido el LIV Bangkok en su etapa en el circuito saudí.
ACTUACIÓN ESPAÑOLA EN JOHANNESBURGO
Entre los demás españoles, Jorge Campillo finalizó vigésimo tercero con 205 golpes; Alejandro del Rey, cuadragésimo con 207; mientras que Nacho y Manuel Elvira, junto a Ángel Ayora, compartieron el puesto 46 con 208 impactos.
CURIOSIDADES DEL ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP
- Sede icónica: El torneo se disputa en el Royal Johannesburg & Kensington Golf Club, uno de los campos más antiguos y prestigiosos de Sudáfrica, fundado en 1890.
- Formato reducido: Esta edición se jugó a 54 hoyos por primera vez en su historia debido a las fuertes lluvias del sábado, lo que añadió dramatismo al desenlace.
- Primer triunfo local desde 2021: Con la victoria de Jayden Schaper, Sudáfrica vuelve a celebrar un campeón nacional en el torneo tras cuatro años.
- Desempate memorable: El ‘eagle’ de Schaper en el primer hoyo del playoff es uno de los cierres más espectaculares registrados en el campeonato.
- Presencia española destacada: Eugenio López-Chacarra se convierte en el primer español en terminar en el podio del Alfred Dunhill Championship desde Pablo Martín Benavides, quien ganó en 2010.
- Historia del torneo: El Alfred Dunhill Championship forma parte del DP World Tour desde 2000 y ha visto coronarse a leyendas como Ernie Els, Charl Schwartzel y Pablo Martín.